走過顛峰與低潮 蛻變的「鐵人界安心亞」柳怡卉

2019-06-29 06:00 運動筆記 哈比乙等



鐵人界的安心亞，柳怡卉。（照片來源：劉光宇） 分享 facebook

正午炎熱難耐的高溫，隨著攝影師拍攝要求，身型纖瘦的跑者一次又一次在大安森林公園裡來回奔跑著，她是我們今天採訪的主角 Saucony 贊助選手-柳怡卉。素有鐵人界安心亞之稱的她，5 月才在宜蘭全國鐵人三項春季大獎賽拿下第 5 名，接著她將目標放在 10 月全運會全心全意投入，將穿著 Triumph ISO 5 進行跑步訓練，為賽事備戰。

從泳訓夏令營到鐵人三項國家隊

柳怡卉，2008 年開始第一場鐵人半程賽至今已逾 10 年，自國小三年級開始加入泳隊。原本只是父母想讓她在暑假參加游泳訓練營，沒想到數年後，在升高中那年暑假開啟了鐵人之路；當時她所屬的南港國中泳隊高手雲集，有國家隊搖籃之稱。「相較泳隊其他隊友，自己的成績表現並不出色」柳怡卉說，就在一次泳隊大學長謝漢霖返校練習的時候，不經意發現她的跑步項目出眾，於是接受學長的建議轉型投入鐵人三項運動。

升高中那年暑假柳怡卉轉型投入鐵人三項運動（照片來源：柳怡卉）

柳怡卉回憶首場鐵人成績直呼「超爛的」，賽前她只練游泳，忽略單車與跑步訓練，再加上參賽時選用休閒單車，最後這場鐵人半程賽最後以 2 小時 7 分狼狽完賽。「這種時間謝漢霖都可以完成一場標鐵」怡卉笑著說。時至今日，怡卉已是專業的鐵人選手，在鐵人三項這條路上不斷精進提升自我，在標鐵賽領域中占有一席之地，同時也是國家隊的一員，屢次代表台灣出國比賽。最讓她引以為傲的是在 2014 菲律賓蘇比克灣亞洲盃 U 23 拿下女子組第三名的榮耀。同時也因為參賽關係，曾經造訪巴西、匈牙利、菲律賓、香港等不少國家。

柳怡卉引以為傲的是在 2014 菲律賓亞洲盃 U23 拿下女子組第三名的榮耀（照片來源：柳怡卉）

人生低潮 遠離「鐵人三項」

攤開怡卉的比賽歷程 2016 到 2017 間幾乎空白。她向我們吐露，這幾年有段不算短的低潮期。那是 2014 的亞運選拔，因成績未能達標，無法代表台灣出賽，同時還有林林總總事情接連發生，一度讓她中斷訓練的腳步，考慮未來的方向。「我到底是還要繼續練嗎？還是轉教練呢？」苦練已久卻沒有機會證明自己，失望、難過、自怨自艾的心情不言而喻。再加上當時自我期許高，過度重視成績，非常在意別人的眼光，讓怡卉無論身理心理都掉落谷底，甚至一度抗拒聽到「鐵人三項」這四個字，可想當時狀況有多遭。

怡卉在低潮時期抗拒聽到「鐵人三項」這四個字，當時情緒極度負面。（照片來源：劉光宇）

移地訓練 重燃熱情

當柳怡卉站在人生十字路口抉擇的時候，恰巧有筆公費能讓她出國前往日本進行移地訓練，一探亞洲最強的鐵人隊。 柳怡卉原以為日人一定有獨特訓練方式，但仔細觀察在概念上相近並無明顯差異，反而是發現日人在訓練時全心投入，積極的態度讓她有所體悟。

怡卉回憶說「即使練習後身體感到疲勞，但精神上卻十分愉快」。尤其每每訓練後簡單的一句「すばらしい(很棒)」就能心滿意足獲得撫慰，反之「どうもお疲れ様です（您辛苦了）」若沒盡全力練習就感會到心虛，讓她不敢懈怠。而這種專注、認真的團練氣氛會交互感染，進而影響訓練態度。加上日本教練對這位來自台灣的女孩格外照顧，也促使她審視自己狀態。此外，怡卉也靠信仰找回自我擺脫低潮，再次燃起對鐵人三項的熱情。

穿上Saucony Triumph ISO 5 重新擁抱鐵人三項

怡卉表示因為比賽有機會到各地遊歷，看到世界之大，才知道到自己有多渺小，而這些閱歷都成化為前進的養分。學習國外選手的優點、長處，提升自己的能力。回到鐵人圈的怡卉，現在跟著北市大鐵人隊一起訓練，早上練游泳，下午安排肌力、單車與跑步訓練，週末則練單車與隊友們騎乘遠距離。

怡卉穿 Saucony Triumph ISO 5 跑衝刺課表，對 EVERUN 彈力中底材質印象深刻 （照片來源：劉光宇）

訪問前一日，怡卉穿 Saucony Triumph ISO 5 跑完衝刺課表，她對 EVERUN 彈力中底材質印象深刻，尤其是在接觸地面反作用力及避震效果，讓她在練衝刺跑時能平穩跨出每一步。此外，怡卉還提到鞋面包覆和延展性性非常棒，而前掌與後跟的高低落差 8mm 的設計，可以輔助跑者正確踏出步伐。

Triumph ISO 5 前掌與後跟的高低落差 8 mm 的設計，可以引導輔助跑者正確踏出步伐。（照片來源：劉光宇）

在三鐵之路 遇見Saucony

聊到和 Saucony 的相遇，說來像是命中注定。怡卉透露，雖然現在是品牌贊助選手，但其實在更早之前就認識 Saucony 跑鞋，那時是經由鐵人大前輩賴小春推薦下所接觸。她向我們表示，從事鐵人運動逾 10 年穿過不少品牌的比賽鞋，能讓她不磨腳、長水泡的只有 Saucony 專業跑鞋，鞋的內層表現柔軟，即使不穿襪也非常舒適，在包覆性和腳型貼合度上也令她相當滿意。

Triumph ISO 5鞋口兩側包覆設計，穿上後可感受到腳裸包覆性很好（照片來源：劉光宇）

從初跑者到達人都適宜的全方位跑鞋- Saucony Triumph ISO 5

對一般運動素人而言，鐵人三項中最容易接觸莫過於跑步，而怡卉的鐵人國家隊身分，讓週邊的朋友們時常向她請教跑步技巧。她指出，許多初入門跑者跑姿與或腳掌落地方式不正確，以致於跨出的每一步都發出巨大聲響，其實這是因為腿部肌力較弱的緣故，長期累積下來受傷的機率會大幅提高，因此在挑選跑鞋時就格外重要。

中底與上底採用 EVERUN 彈力材質，具備3 倍的回彈效果，而且彈力可更持久延緩衰退。 (照片來源:運動筆記)

Saucony Triumph ISO 5 延續前代設計，中底與上底採用 EVERUN 和具有彈性的 iBR + 橡膠大底，同時搭配 ISOFIT 動態鞋面包覆裝置，能服貼腳背的每一點加倍提升舒適性，前掌與後跟的高低落差 8mm ，可有效引導跨出正確的步伐，避免關節傷害，對於初入門跑者穿著相當適宜。

Triumph ISO 5 前掌與後跟的高低落差 8mm，可有效引導正確的跑步姿勢，避免關節傷害。（照片來源：劉光宇）

不僅如此，Triumph ISO 5 也適合給有經驗跑者當成平常練習用鞋或想突破成績的進階跑者穿著。可以幫助跑者跑得更輕鬆、更耐久、更長遠，所以這一雙跑鞋，可以說是從初跑者到跑步達人都可以穿著的全方位跑鞋。滿足初、中、高階跑者需求。此外，Saucony Triumph ISO 5 不只推出女款，同時也為男性跑者打造專屬色系，無論男女跑者穿上 Triumph ISO 5 都能散發自己獨一無二的魅力！

FORMFIT 足底平台設計，讓跑者的雙腳在反復踩踏動作上能更平穩，行進時能更流暢.（照片來源：劉光宇）

ISOFIT 動態鞋面包覆設計，能服貼腳背的每一點，加倍提升跑者的舒適性（照片來源：劉光宇）

擺脫逆境 回到初衷

柳怡卉的夢想，是運動員仰望最高殿堂-奧林匹克運動會 （照片來源：劉光宇）

2017 碩研畢業至今，怡卉的現在的生活重心仍放在鐵人運動上，偶爾抽空到國小兼課。在鐵人三項選手這條路上已從懵懂的菜鳥成為大學姐，她對自己的改變有不少體悟，隨著年齡趨長，不少同期戰友們相繼轉為教練，現今只有怡卉繼續堅持在三鐵選手這條道路上，而這一路走來雖然辛苦卻也甘之如飴。問她回歸鐵人三項後的規劃？ 她謙虛的說，自己的夢想是邁向運動員最高殿堂-奧運。而現階段是找回那個最初的自己，繼續在鐵人三項中發光發熱。

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以上文章由 Saucony 贊助刊出。

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