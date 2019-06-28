足球／趙榮瑞談職足 「不能只靠政府」

2019-06-28 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／高雄報導



台體大足球隊總教練趙榮瑞。 記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

推動台灣足球運動不遺餘力的台體大教授趙榮瑞，連兩天在高雄舉辦「二○一九年台灣足球發展國際論壇」，對於政府喊出要成立職業足球聯盟，他盼推動職業足球隊「非燒錢策略」。

此次論壇邀請日本Ｊ聯盟長岡茂、在葡甲擁有五支足球俱樂部的科瓦彼達迪亞洲區代表戴文康來台分享，戴文康表示，葡甲俱樂部約有六隊不是由本土球員組成，都是由外援為主，也提供台灣球員赴歐洲踢球、增加經驗的機會。

體育署喊出六年足球計畫，要讓台灣足球世界排名達到前一百名，並要組成職業或半職業聯盟，讓台灣足球結構更完整，不會讓球員因看不到未來而放棄。趙榮瑞表示，台灣要職業化，成敗關鍵在於能否有專業化的經營理念。

「2019年台灣足球發展國際論壇」在高雄舉辦。 記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

有鑒於日本推動職業足球的進程，趙榮瑞認為，一個職業球隊不該以單一企業為主體，應該以公司化、企業化經營，匯集地方政府、企業、民眾投入參與，職業球隊也能成立足球學校，透過教學讓小朋友對足球產生興趣。

趙榮瑞認為，台灣想發展職業足球，絕對不能只靠政府補助，足球人口需要長期培養，不能只是在四年一度的世足賽有熱度，更需要政府號召企業結合社會資源，由上而下推動，向下扎根與往上發展併進。

趙榮瑞說：「政府能做的就是聘請專業經理人（職業聯盟會長），吸引企業投入成立職業隊，並建立二軍、青訓球隊，才是成功關鍵。」