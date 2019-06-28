羽球／李龍大來台獻技 婕斯盃首戰上演台韓大戰

2019-06-28 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「2019婕斯盃全明星羽球對抗賽」明天起在台北和平籃球館熱鬧開打。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook 「2019婕斯盃全明星羽球對抗賽」明天起在台北和平籃球館熱鬧開打，今天舉行抽籤儀式，我國此次派出許仁豪、「雙麟配」王齊麟／李洋，3位男將將出戰由曾打下北京奧運混雙金牌「南韓男神」李龍大領軍的南韓隊。

第三屆賽事在口號「奧視群倫 預見2020」的號召之下，包含「南韓男神」李龍大、丹麥傳奇男雙鮑伊（Mathias Boe）、馬來西亞「雙蔚組合」吳蔚昇／陳蔚強、台灣新男雙「麟洋配」李洋／王齊麟等高手都將同台競技。

這次婕斯盃的對陣組合發揮創意，採用「射飛鏢」的方式來進行，最高分的隊伍可獲得優先抽籤的機會，最終確定將由南韓隊迎戰去年冠軍台灣隊，而丹麥隊則要和馬來西亞隊爭奪決賽門票。

面對這樣的抽籤結果，李龍大表示，「麟洋配在過去半年迅速崛起，不僅默契絕佳，場上出色的成績也讓人有目共睹」，因此他非常期待在婕斯盃中和「麟洋配」交手，也希望雙方明年有機會在2020東京奧運的最高殿堂上相遇。

台灣隊代表王齊麟則說，感謝婕斯盃去年促成「麟洋組合」的誕生，今年重返婕斯舞台，很高興能面對來自全世界更多不同的高手；搭檔李洋則表示，「由於今年對手都是箇中翹楚、非常不好惹，只希望自己能盡力發揮最佳表現，最重要的是球迷都能踴躍前來現場觀賽。」