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羽球／李龍大來台獻技 婕斯盃首戰上演台韓大戰

2019-06-28 18:12聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「2019婕斯盃全明星羽球對抗賽」明天起在台北和平籃球館熱鬧開打。圖／海碩整合行...
「2019婕斯盃全明星羽球對抗賽」明天起在台北和平籃球館熱鬧開打。圖／海碩整合行銷提供
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「2019婕斯盃全明星羽球對抗賽」明天起在台北和平籃球館熱鬧開打，今天舉行抽籤儀式，我國此次派出許仁豪、「雙麟配」王齊麟／李洋，3位男將將出戰由曾打下北京奧運混雙金牌「南韓男神」李龍大領軍的南韓隊。

第三屆賽事在口號「奧視群倫 預見2020」的號召之下，包含「南韓男神」李龍大、丹麥傳奇男雙鮑伊（Mathias Boe）、馬來西亞「雙蔚組合」吳蔚昇／陳蔚強、台灣新男雙「麟洋配」李洋／王齊麟等高手都將同台競技。

這次婕斯盃的對陣組合發揮創意，採用「射飛鏢」的方式來進行，最高分的隊伍可獲得優先抽籤的機會，最終確定將由南韓隊迎戰去年冠軍台灣隊，而丹麥隊則要和馬來西亞隊爭奪決賽門票。

面對這樣的抽籤結果，李龍大表示，「麟洋配在過去半年迅速崛起，不僅默契絕佳，場上出色的成績也讓人有目共睹」，因此他非常期待在婕斯盃中和「麟洋配」交手，也希望雙方明年有機會在2020東京奧運的最高殿堂上相遇。

台灣隊代表王齊麟則說，感謝婕斯盃去年促成「麟洋組合」的誕生，今年重返婕斯舞台，很高興能面對來自全世界更多不同的高手；搭檔李洋則表示，「由於今年對手都是箇中翹楚、非常不好惹，只希望自己能盡力發揮最佳表現，最重要的是球迷都能踴躍前來現場觀賽。」

第一場賽事由台韓對決拉開序幕，採取「全男子」的男雙與男單兩點對決，各國好手將爭取冠軍榮耀與獎金2.1萬美元（約新台幣65.7萬元）的獎勵，每隊由男雙、男單進行對決，若前兩點打完未分勝負，則舉行第三點加賽，由男雙代表進行「一局11分驟死賽」。

採由飛鏢對決決定抽籤順序。圖／海碩整合行銷提供
採由飛鏢對決決定抽籤順序。圖／海碩整合行銷提供
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台灣派出許仁豪（左起）、王齊麟、李洋應戰。圖／海碩整合行銷提供
台灣派出許仁豪（左起）、王齊麟、李洋應戰。圖／海碩整合行銷提供
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羽球許仁豪
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