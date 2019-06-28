美洲盃／戰委內瑞拉爭4強門票 阿根廷不敢輕視

2019-06-28 14:44 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



阿根廷梅西加強訓練。 世界日報 分享 facebook

在美洲杯小組賽跌跌撞撞，阿根廷男足28日要在八強對上委內瑞拉隊。阿根廷原本是奪冠熱門，但小組賽的表現讓所有人都為他們捏把汗，這和去年俄羅斯世界杯期間的經歷何其相似。

儘管巨星梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷隊在小組賽最後一場比賽中，以2：0戰勝亞洲冠軍卡達隊，但阿根廷隊的問題依然存在，前鋒把握機會能力不夠，中場銜接不足，後衛線又屢屢挖坑。最嚴重的是，阿根廷不像是一支整體作戰的球隊，更像是分裂成數個小組各自戰鬥。

在3月進行的一場友誼賽中，阿根廷以1：3不敵委內瑞拉。在俄羅斯世界杯資格賽中，委內瑞拉也兩度逼平阿根廷，在本屆美洲杯還成功逼和巴西隊。

阿根廷門將阿爾瑪尼（Franco Armani）就表示，千萬不要輕視委內瑞拉隊，更要警惕對手的快速反擊。

「比賽一定充滿危險，我們不能小看委內瑞拉隊，一定要非常謹慎，冷門發生並不是沒有可能，」阿爾瑪尼說，「首先當然我們得進球，其次要小心對手在後場拿球之後的快速反擊，他們有很多速度很快的球員。」

另一方面，巴西27日在八強賽中對陣巴拉圭。90分鐘踢完，雙方平手，進行PK大戰，巴西4：3淘汰巴拉圭，時隔12年闖進4強。