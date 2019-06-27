足球／輕切指導小球員 前德甲球星傳授球技

2019-06-27 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



德米切利斯（左）來台指導小球員。圖／迷你足球協會提供 分享 facebook 德甲退役阿根廷職業足球球星德米切利斯（Martín Demichelis） 今天來台參加安聯小小世界盃決賽記者會，並在北市大天母校區與天母國小及民族國中的小球員進行簡單的訓練教學，傳授世界級球技。

民族國中在前國家隊球員羅志安帶領下拿下106學年度聯賽冠軍，對於難得有歐洲職業退役球星來訪，小球員都非常興奮，在看過兩所小學簡單的對抗賽後，德米切利斯一時技癢難耐也跟著上場較勁。

能夠跟世界一流職業球星近距離接觸，雖是短暫的對抗賽，小球員卻比平常更專注在每次的攻守表現，只要進球就振臂歡呼，也不忘跟德米切利斯擊掌慶賀。

民族國中的教練羅志安表示，雖然只是短短的幾小時互動，但是對於德米切利斯曾經說過的一句話深深打動他的心，那就是「把足球當成是生活的一部分」，在足球風氣尚未普及的台灣來說這是很簡單卻又很深的足球哲學。