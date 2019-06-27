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體操／世大運教練不當管教 懲處停權1年

2019-06-27 20:45聯合報 記者曾思儒╱即時報導

韻律體操教練郭甯亞（右）和中華體操協會副秘書長李振興鞠躬道歉。記者曾思儒／攝影
韻律體操教練郭甯亞（右）和中華體操協會副秘書長李振興鞠躬道歉。記者曾思儒／攝影
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中華韻律體操隊教練郭甯亞，日前被爆出帶隊出國參賽對選手不當管教，中華體操協會今天經過紀律委員會裁決，決定拿坡里世大運後進行懲處，郭甯亞禁止擔任國家隊教練一年，全國韻律體操錦標賽同樣停權一年。

郭甯亞是拿坡里世大運中華韻律體操隊教練，日前帶隊到泰國參加亞洲青年韻律體操賽，被拍下出手打選手巴掌的影片，遭投訴舉措不當，中華體操協會副秘書長李振興今天表示，協會兩天來已開過3場會議，昨天也和5名選手、選手家長和教練多方溝通。

「郭教練明白她動作失當，有反省，也有和選手和選手家長致意，選手能諒解，家長也能理解教練是愛之深、責之切的管教。」李振興表示，由於拿坡里世大運在即，選手和家長都希望郭甯亞繼續帶隊，並寫下聲明書表達立場，紀律委員會基於注重選手參賽權益，以及顧慮選手訓練、安全，會中決議郭甯亞帶隊完成世大運，任務完成後再執行懲處。

李振興表示，郭甯亞的懲處屬於國家隊和中華體操協會負責的全國錦標賽，全運會和全大運等並沒受限。

郭甯亞今天出面鞠躬道歉，提到選手更忍不住落淚，第一句就是請媒體不要打給選手、影響選手備戰世大運的心情。

她表示，5名選手中有好幾名是她從6歲就帶到大，其中一名選手的父親在她10歲時過世，更是其他選手家長和她一起照顧，「每場比賽，其他家長都會一起幫忙，假日也一起帶著她出去，成長過程都是我們在照顧。」

她提到和選手、選手家長平時互動再度落淚，「我和這5個孩子感情很特殊，家長也陪我很多年，他們和我說『我們想要妳健康快樂，不要為孩子這樣』。」

拿坡里世大運7月3日開幕，韻律體操賽程11日展開，中華韻律體操隊預計6日啟程。

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