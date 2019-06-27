暑假倒數 體育署籲安全戲水

2019-06-27 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



體育署署長高俊雄（左）呼籲學生安全戲水。記者曾思儒／攝影 分享 facebook 暑假倒數，參與水域活動的人口預計增加，體育署署長高俊雄今天宣布下月開始將辦理水域和山域相關教育營隊，正向積極引導民眾，營造安全的戲水環境。

高俊雄表示，游泳教學推動已經18年，現在早從過去被動禁止水域活動到積極引導，且行政院今年6月已達成「山林解禁」共識，取消入山管制，因此預計每年從事相關水域活動的人數會隨之攀升，現在希望深化「質量」，主軸將聚焦在游泳與自救教學、水域安全管理、水域安全防治和水域安全巡護。

體育署統計，節制26日，今年已有11名學生不幸溺斃，發生地點多為未設置救生員之開放性水域；依據近10年教育部校安事件統計資料，學生人溺水死亡原因主要是自行或與同學朋友結伴出遊戲水，體育署呼籲，孩童戲水，應有家長陪伴，家長亦應關心注意子女之行蹤，避免其獨自或結伴到危險水域戲水。目前時序進入夏日午後的雷陣雨及颱風季節，可能造成溪流、湖泊水位上漲、水流湍急；水(野)塘、深潭、水埤等，因為水質不佳、深度不明、水底雜物多等，可能造成下水者受傷或陷入泥沼，這些都可能提高發生溺水的機率。

體育署表示，已請各地方政府，加強於各開放水域強化巡邏與警戒任務，若民眾不聽勸導而仍進入危險水域戲水，例如至攔沙壩跳水等，則可依地方政府所訂之自治規定辦理。

體育署也呼籲家長應關心注意子女之行蹤，避免其獨自或結伴到危險水域戲水，學生從事水域運動時務必注意自身安全，不逞強、不做危險動作，選擇安全有救生員的水域，結伴戲水，並謹記「叫、叫、伸、拋、划」的救溺口訣，如遭遇颱風過境、大潮、豪雨等天候狀況不佳時，應立即停止水域活動，以降低溺水意外發生。