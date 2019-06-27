親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

婚後11個月就分居 雙宋婚姻「毀在生孩子」

運動筆記【知識】野跑界三大天王 越野技巧不藏私大公開【賽事】ZEPRO RUN 物資馬回到台南囉! 報名即可抽台灣之光國旗跑鞋!!
健行筆記雲深不知處~南二段。雲峰【登山知識】學會規劃行程第一步：讀懂登山紀錄
NBALarry Bird & Magic Johnson傳奇生涯回顧年度MVP得主- Giannis Antetokounmpo (2018-19賽季)

暑假倒數 體育署籲安全戲水

2019-06-27 17:23聯合報 記者曾思儒╱即時報導

體育署署長高俊雄（左）呼籲學生安全戲水。記者曾思儒／攝影
體育署署長高俊雄（左）呼籲學生安全戲水。記者曾思儒／攝影
分享
暑假倒數，參與水域活動的人口預計增加，體育署署長高俊雄今天宣布下月開始將辦理水域和山域相關教育營隊，正向積極引導民眾，營造安全的戲水環境。

高俊雄表示，游泳教學推動已經18年，現在早從過去被動禁止水域活動到積極引導，且行政院今年6月已達成「山林解禁」共識，取消入山管制，因此預計每年從事相關水域活動的人數會隨之攀升，現在希望深化「質量」，主軸將聚焦在游泳與自救教學、水域安全管理、水域安全防治和水域安全巡護。

體育署統計，節制26日，今年已有11名學生不幸溺斃，發生地點多為未設置救生員之開放性水域；依據近10年教育部校安事件統計資料，學生人溺水死亡原因主要是自行或與同學朋友結伴出遊戲水，體育署呼籲，孩童戲水，應有家長陪伴，家長亦應關心注意子女之行蹤，避免其獨自或結伴到危險水域戲水。目前時序進入夏日午後的雷陣雨及颱風季節，可能造成溪流、湖泊水位上漲、水流湍急；水(野)塘、深潭、水埤等，因為水質不佳、深度不明、水底雜物多等，可能造成下水者受傷或陷入泥沼，這些都可能提高發生溺水的機率。

體育署表示，已請各地方政府，加強於各開放水域強化巡邏與警戒任務，若民眾不聽勸導而仍進入危險水域戲水，例如至攔沙壩跳水等，則可依地方政府所訂之自治規定辦理。

體育署也呼籲家長應關心注意子女之行蹤，避免其獨自或結伴到危險水域戲水，學生從事水域運動時務必注意自身安全，不逞強、不做危險動作，選擇安全有救生員的水域，結伴戲水，並謹記「叫、叫、伸、拋、划」的救溺口訣，如遭遇颱風過境、大潮、豪雨等天候狀況不佳時，應立即停止水域活動，以降低溺水意外發生。

童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

溫網／謝淑薇女雙列第3種子 詹家姊妹排第9

2019-06-27 15:36

美洲盃／巴西8強戰巴拉圭 庫蒂尼奧：準備好了

2019-06-27 16:36

美洲盃／分組賽不理想 退役名將仍對阿根廷有信心

2019-06-27 13:21

屏東全中運／燈會感動千萬人無人機秀再度升空

2019-06-27 10:50

伊斯特本網賽／對手因傷退賽 詹家姊妹晉4強

2019-06-27 10:48

溫網／不敵比利時女將 梁恩碩止步會外次輪

2019-06-27 07:59

伊斯特本網賽／首輪慘遭復仇 墨瑞無奈說掰

2019-06-27 00:00

射箭／雷千瑩、陳麗如世錦賽射3金 侯友宜頒獎

2019-06-26 23:51

溫網／種子序不等於排名？小約為納達爾抱屈

2019-06-26 23:46

女足世界盃／亞洲全軍覆沒 荷蘭殺進八強

2019-06-26 23:44

屏東全中運／斥資3.8億整修場館 將再現無人機秀

2019-06-26 23:29

伊斯特本網賽／速勝謝淑薇 哈蕾普歸功雙打先暖身

2019-06-26 21:09

羽球／戴資穎秀前滾翻 合體「吊環王子」

2019-06-26 18:29

溫網／種子序公布 謝淑薇連三大滿貫賽列種子

2019-06-26 18:07

伊斯特本網賽／新球后芭蒂退賽 養傷備戰溫布頓

2019-06-26 17:30

西甲／一心想回巴塞隆納 內馬爾不惜降薪三分之一

2019-06-26 17:24

女足世界盃／荷蘭補時罰球 復仇射日首闖8強

2019-06-26 16:45

溫網／獨厚費德勒？ 納達爾不滿特殊採計

2019-06-26 12:04

溫網／梁恩碩會外賽過頭關 喜迎職業大賽首勝

2019-06-26 10:14

伊斯特本網賽／詹家姊妹復仇 謝淑薇不敵哈蕾普

2019-06-26 08:57

排球／「台灣隊長」轉隊 陳建禎加盟廣島

2019-06-26 00:39

伊斯特本女網／芭蒂退賽養傷 謝淑薇闖頭關

2019-06-26 00:36

排球／亞洲外援最高規格 陳建禎加盟日本JT雷霆

2019-06-25 19:44

申奧城市屢減 洛杉磯仍證明主辦賽事是好生意

2019-06-25 19:11
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特宣布跳脫合約 正式成自由球員

2019-06-27 08:13

重返大聯盟成績不俗 王維中的成長蛻變史

2019-06-27 07:00

中職／黃甘霖因身體狀況請辭 劉育辰暫代獅教頭

2019-06-27 15:02

NBA／勇士若願開五年頂薪 傳湯普森會續留

2019-06-27 13:04

NBA／續留暴龍 小加索執行下季球員選項

2019-06-27 09:37

NBA／騎士求交易或裁掉史密斯 湖人可能接收

2019-06-27 14:37

NBA／恐被火箭當交易籌碼 塔克：這就是生意

2019-06-27 09:25

MLB／洋基連29場開轟 史丹頓又傷將錯過倫敦賽

2019-06-27 07:00

中職／4大潛水艇投手選秀 誰是下一個黃子鵬？

2019-06-27 07:00

年度MVP來得太晚 NBA頒獎典禮沒人看

2019-06-27 07:00

MLB／平手登板踩不住剎車 陳偉殷挨三分砲

2019-06-27 10:37

羽球／戴資穎秀前滾翻 合體「吊環王子」

2019-06-26 18:29

NBA／不只KD和雷納德 尼克想給卡珍斯1年大約

2019-06-27 14:46

終生成就西魔東鳥 傳奇對決無限美好

2019-06-27 11:05

MLB／連12場主場先發贏不了 塞爾：我爛透了

2019-06-27 07:58

NBA／交易影響軍心？ 葛登：原陣容有奪冠機會

2019-06-27 15:00

加拿大探花加入大蘋果 紐約這次有點耐心了嗎？

2019-06-27 18:00

NBA／唐西奇奪新人王 庫班盼不斷超越自我

2019-06-27 10:30

MLB／金布洛爾要來了 布萊恩先模仿投球動作

2019-06-27 08:09

MLB／術後首度牛棚 投手大谷本季不可能回歸

2019-06-27 08:59

中職／備胎來了 中信新洋投赫猛28日抵台

2019-06-27 13:20

NBA／杜蘭特賣掉加州房產 傳紐約置產

2019-06-27 16:36

中職／再度封王好意外 洪一中：一度想放棄

2019-06-26 23:42

中職／朱育賢砲轟潘威倫 半季20轟本土第二人

2019-06-26 19:53

中職／黃甘霖請辭教頭 洪一中祝福：人生很長

2019-06-27 16:56

中職／朱育賢有本錢40轟 廖健富逆轉砲猿9連勝

2019-06-26 23:36

溫網／種子序不等於排名？小約為納達爾抱屈

2019-06-26 23:46

中職／新人王大熱門！洪總點名陳晨威

2019-06-26 23:39

中職／陳晨威打響名號 長打超乎自己想像

2019-06-26 18:51

LLB少棒／邱宇珩又開轟 中華輕取菲律賓晉決賽

2019-06-27 11:16

中職／廖健富代打勝利三分砲 猿又屠獅9連勝

2019-06-26 22:29

伊斯特本網賽／速勝謝淑薇 哈蕾普歸功雙打先暖身

2019-06-26 21:09

伊斯特本網賽／首輪慘遭復仇 墨瑞無奈說掰

2019-06-27 00:00

中職／蘇智傑砲轟賴智垣 獅隊史2千轟出爐

2019-06-26 21:25

中職／34歲菜鳥教頭劉育辰 獅隊成軍30年最年輕

2019-06-27 17:07

MLB／道奇球場加長護網 被砸少女改在家看轉播

2019-06-27 16:15

女足世界盃／亞洲全軍覆沒 荷蘭殺進八強

2019-06-26 23:44

MLB／今日戰績表 勇士凱柯摘本季首勝

2019-06-27 14:38

屏東全中運／燈會感動千萬人無人機秀再度升空

2019-06-27 10:50

NBA／蓋里納利7月蒞臨台灣 訪問行程一覽

2019-06-27 17:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top