美洲盃／巴西8強戰巴拉圭 庫蒂尼奧：準備好了

2019-06-27 16:36 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



八強淘汰賽展開，巴西27日戰巴拉圭。 世界日報 分享 facebook

美洲杯足球賽八強賽將於27日展開，巴西將對陣巴拉圭。雖然是東道主，雖然是傳統勁旅，但這次巴西隊表現並不理想。不過中場球星庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）表示，巴西隊已經逐漸穩定下來，很快就可以達到巔峰狀態。

巴西隊本屆美洲杯首戰雖然以3：0戰勝玻利維亞隊，但表現其實並不好，第二場又被委內瑞拉逼平，這兩場比賽東道主球迷都對巴西隊的表現報以噓聲；不過在第三場比賽中，巴西隊終於打出流暢配合，以5：0狂勝秘魯，強勢晉級八強。

「這三場比賽中，我們表現有些起伏，第一場或許因為壓力較大，因此發揮有些失常，第二場更是有失水準，不過第三場我們的進步非常明顯，也因此信心大增，」庫蒂尼奧說，「我覺得，以此為起點，巴西可以有更大進步，我期待淘汰賽階段能打出巔峰水平。」

庫蒂尼奧目前效力於西甲豪門巴塞隆納，本季表現平平、受到很多指責，不過他依然獲得巴西主帥蒂特（Tite）的信任，在美洲杯比賽中場場首發。隨著超級巨星內馬爾（Neymar）因傷缺席，庫蒂尼奧要承擔更多責任。

「本季我在俱樂部表現一般，給了我很多教訓，但是我的信心還在，我希望能夠觸底反彈，為球隊帶來更多成功，」27歲的庫蒂尼奧說，「我會用實力來證明自己。」