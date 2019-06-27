美洲盃／分組賽不理想 退役名將仍對阿根廷有信心

2019-06-27 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



德甲退役阿根廷職業足球員德米切利斯。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

德甲退役阿根廷職業足球員德米切利斯（Martín Demichelis）首度造訪寶島，今天下午將指導台灣足球小將，上午他先出席安聯小小世界盃決賽記者會，談到近日美洲盃阿根廷辛苦晉級八強，他認為阿根廷現階段正經歷球員換血階段才會有這樣的表現，但他仍對阿根廷未來十分有信心，「相信他們表現會越來越好。」

曾幫助德國豪門拜仁拿下4座德甲聯賽冠軍，為該隊上陣超過100場比賽，在2017年宣布退役的德米切利斯今天受邀來台，下午將於北市大進行訓練營，指導天母國小和民族國中的小球員，傳授世界級球技。

阿根廷在美洲盃分組預賽以1勝1負1和、分組第二晉級八強，台灣時間29日凌晨3點將碰上委內瑞拉，爭奪四強賽門票。德米切利斯説：「現階段阿根廷正經歷新球員的換血時代，因此他們現階段有這樣表現是正常的，但我仍對這些球員有信心，他們都是非常優秀的球員，相信他們的表現會越來越好。」

對於這次阿根廷在分組賽辛苦晉級，外界也對梅西（Lionel Messi）有些責難，身為好友的德米切利斯也為昔日隊友發聲，呼籲外界應該少些責難、多些鼓勵，「披上阿根廷球衣壓力很大，阿根廷球迷很難接受失敗，但這些批評對梅西不公平，對於一個真正熱愛足球的人、身為阿根廷人，你應該以他為榮。」

而這次安聯小小世界盃經過兩個月在台灣六縣市的分區預賽後，共有104隊脫穎而出晉級7月13、14日的總決賽，德米切利斯表示，要讓小球員能愛上足球，最重要的是讓他們在過程中盡情享受，而非以成績會導向。