屏東全中運／燈會感動千萬人無人機秀再度升空

2019-06-27 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



2020全國中等學校運動會將在屏東縣舉辦，曾在台灣燈會中讓人驚豔的intel無人機秀，確定將會於開幕式中再度升空。記者江國豪／攝影 分享 facebook

2020全國中等學校運動會將在屏東縣舉辦，曾在台灣燈會中人驚豔的intel無人機秀，確定將會於開幕式中再度升空，另外，縣府也邀請身為屏東女兒的旅美知名設計師江孟芝，以奧運規格設計主視覺；屏東縣體育發展中心表示，藉全中運賽事需求，將斥資約3.8億元針對縣內比賽場館，進行軟硬體的維修及整建。

屏東縣自1996年台灣區運後，再沒辦過全國大型運動賽事，時隔24年，全中運將在明年4月18日於屏東縣立田徑場開幕，體發中心表示，明年競賽項目共分15項必辦、2項選辦（武術及滑輪溜冰）及1項示範（木球）項目，以往比賽會場都在半徑30公里範圍內，屏東縣將突破規模達半徑90公里，競賽的20場地將分布13個鄉鎮市中，最南到恆春鎮也有角力賽事進行；預期全國選手將達1萬2000人以上；而地主隊選手也將超過800人參加。

教育處長江國樑表示，明年全中運將以「全民動起來，做好主人角色」、「優質賽場，讓選手展現實力」、「揮灑青春生命，烙印尊榮」及「讓屏東再次被深入看見」為主軸，從報名到閉幕，將有一連串突破傳的做法，其中，開幕前的英雄宴、開幕時的無人機表演、賽場的英雄牆等，值得各界期待，將以辦台灣燈會的規格舉辦明年全中運。

體發中心主任李達平表示，預計花費3.8億元進行場比賽館維修及整建，預計在底全前將全部完成，並將陸續舉辦測試賽。而屏東縣在今年全中運獲得75面的獎牌，創下縣史佳績，明年擔任地主縣選手也較多，期望奪牌數能再突破紀錄。

2020全國中等學校運動會將在屏東縣舉辦，曾在台灣燈會中讓人驚豔的intel無人機秀，確定將會於開幕式中再度升空。記者江國豪／攝影 分享 facebook