伊斯特本網賽／對手因傷退賽 詹家姊妹晉4強

2019-06-27 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



因對手因傷退賽，詹家姊妹不戰而勝晉級四強。 截圖自詹詠然粉絲團 分享 facebook

揮別上一站伯明罕女網賽的失利，詹詠然與詹皓晴先在伊斯特本網賽女雙首輪拍落大會第四種子「德荷聯軍」，挺進八強，今天的比賽又因對手因傷退賽，不戰而勝晉級四強。

「詹家姊妹」在伯明罕女網賽雙打首輪就是敗在德國葛羅內薇德（Anna-Lena Groenefeld）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）手下，本周轉往伊斯特本網賽，首輪兩組組合又狹路相逢，不過結局卻是大不同，詹詠然／詹皓晴以7：6（7：2）、6：4扳回顏面，晉級八強。

原本詹詠然／詹皓晴在八強賽將碰上俄羅斯齊佛娜瑞娃（Vera Zvonareva）／美國阿塔沃（Raquel Atawo），不過齊佛娜瑞娃因左手腕傷勢決定退賽，也讓「詹家姊妹」兵不血刃收下四強門票。

「詹家姊妹」的下一輪對手尚未出爐，要等白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）／烏克蘭恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）與大陸張帥／澳洲史托瑟（Samantha Stosur）的首輪賽事的勝方再與羅馬尼亞布莎尼斯古（Mihaela Buzarnescu）／德國安娜萊娜（Friedsam Anna-Lena）交手，才能得知對手組合是誰。