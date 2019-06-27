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伊斯特本網賽／首輪慘遭復仇 墨瑞無奈說掰

2019-06-27 00:00聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導

墨瑞首戰就踢到鐵板。 （美聯社）
墨瑞首戰就踢到鐵板。 （美聯社）
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復出第一站就打下皇后草地賽雙打金盃，「英國希望」墨瑞想延續勝場卻在伊斯特本網賽首戰就踢鐵板，名列頭號種子的哥倫比亞組合卡波／法瑞昨天報仇成功，阻斷墨瑞溫布頓前的連勝之旅。

墨瑞復出首站和西班牙好手洛培茲合拍，皇后草地賽第一戰拍下卡波／法瑞，最終高捧金盃；他本周改搭巴西好手梅洛，賽前開玩笑，若再奪冠就要和團隊從一六二公尺高的東薩塞克斯郡海岸「跳崖」慶祝，不過卡波／法瑞粉碎他連續捧冠美夢，再次交手以六比二、六比四帶走勝利。

雖沒延續勝場，墨瑞認為這兩周有很多收穫，「我沒感覺任何疼痛，這是很好的消息。當然，你總會希望有很好表現，但只要能保持健康、站上練習場和球場，我就會持續進步」。

伊斯特本網賽是男、女網合辦賽事，昨天我國「一姐」謝淑薇和詹家姊妹詹詠然詹皓晴分別出賽，本周主攻單打的謝淑薇對決羅馬尼亞前球后哈蕾普沒能闖關，以二比六、○比六止步第二輪。

詹家姊妹連兩站草地賽事都在首戰抽到德國葛羅內薇德／荷蘭素爾絲，昨天姊妹倆沒讓伯明罕「一輪遊」歷史重演，以七比六（七比二）、六比四獲勝，本季草地開胡、也拿到八強門票，將和美國阿塔沃／俄羅斯齊佛娜瑞娃搶四強資格。

墨瑞謝淑薇詹皓晴詹詠然哈蕾普
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