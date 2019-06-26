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伊斯特本網賽／快速解決謝淑薇 前球后歸功雙打先暖身

2019-06-26 21:09聯合報 記者曾思儒╱即時報導

羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普今天凌晨只花53分鐘就解決我國「一姐」謝淑薇，報了去年溫布頓交手落敗的一箭之仇，且第二盤還賞出「鴨蛋」，站上伊斯特本網賽第三輪，她將強勢表現歸功給雙打有先「暖身」。

哈蕾普和同胞歐拉露本周合作，雙打首輪意外拍下頭號種子加拿大達布洛夫絲基／大陸徐一幡，單打本周世界排名第7的前球后笑說：「感覺非常好，因為我表現很棒，我能好好感覺到球，之前的雙打比賽絕對讓我受益良多。」

台、羅「一姐」上一度交手就是去年溫布頓，當時謝淑薇爆冷以3：6、6：4、7：5拍下哈蕾普，生涯首闖溫網16強，但今天凌晨碰頭完全是哈蕾普佔上風，她雖在第一個發球局就被逼出破發點，但瓦解危機後反而兩度破謝淑薇發球局，第二盤更是強勢賞蛋，以6：2、6：0快意晉級。

哈蕾普台灣時間今天晚上約10點將和會外賽晉級的斯洛維尼亞女將荷蔻吉搶8強門票，她讚對手今年表現出色，「當我們邁阿密交手時，納是場很辛苦又很長的比賽，我已經有再次苦戰的準備，但也希望她的上旋球在草地別那麼有危險性。」

28歲的荷蔻吉年長哈蕾普1歲，兩人首度碰頭是2009年，荷蔻吉在紅土賽場的索菲亞女網賽帶走3盤大戰勝利；第二度碰頭就是10年後的邁阿密女網賽，同樣是3盤大戰，這次是哈蕾普在硬地賽場留下勝利，今天將是兩位女將首度在草地碰頭。

哈蕾普謝淑薇溫布頓
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