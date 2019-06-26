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溫網／種子序公布 謝淑薇連三大滿貫賽列種子

2019-06-26 18:07聯合報 記者曾思儒╱即時報導

2019年溫布頓種子序今天公布，我國「一姊」謝淑薇列女單28種子，也是今年3場大...
2019年溫布頓種子序今天公布，我國「一姊」謝淑薇列女單28種子，也是今年3場大滿貫都排上種子 法新社
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2019年溫布頓種子序今天公布，我國「一姊」謝淑薇列女單28種子，也是今年3場大滿貫都排上種子；男單頭號種子由塞爾維亞「世界球王」約克維奇擔綱，世界排名第3的「瑞士特快車」費德勒則列第2種子，擠下世界排名第2的「西班牙蠻牛」納達爾

溫網男單種子序自有一套排名計算方式，世界排名前32的選手列為種子，但實際種子序會有特別計算方式，剛在哈雷草地賽摘下第10冠的費德勒就是受惠這套計算系統，種子序反比納達爾更高。

南非長人安德森也是溫網特別系統的受益者，他世界排名第8，但種子序名列第4，5到10種子則依序是奧地利汀恩、德國澤瑞夫、希臘西西帕斯、日本錦織圭、美國伊斯納和俄羅斯卡查諾夫；伊斯納本周世界排名12，但溫網種子排到前10，世界排名第10的義大利名將佛格尼尼只列12種子。

世界排名11的阿根廷名將迪爾波卓因右膝髕骨二度骨裂，無緣今年草地大滿貫。

溫網女單種子序就是按照WTA世界排名，本周首度登上球后寶座的澳洲23歲名將芭蒂列頭號種子，排名下滑到第2的日本好手大坂直美列第2種子，美國前球后小威廉絲列11種子。

世界排名25的加拿大「一姊」安德里斯庫因肩傷退出今年溫布頓，讓世界排名29的謝淑薇種子序前進一名到第28；謝淑薇今年澳網也列28種子，法網則排25種子，溫網再列種子，有機會延續去年打進16強的生涯最佳成績。

溫網籤表將於28日公布。

謝淑薇小威廉絲納達爾
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