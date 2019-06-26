西甲／一心想回巴塞隆納 內馬爾不惜降薪三分之一

2019-06-26 17:24 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



內馬爾談妥重返巴薩條件，就看巴黎是否放人。 路透 分享 facebook

根據多家媒體報導，西甲球隊巴塞隆納和內馬爾（Neymar）以5年合約達成口頭協議，巴薩同意讓他重返球隊。

內馬爾2017年出走巴薩，以破紀錄的2.64億美元轉會法甲巴黎聖日耳曼。內馬爾在法國這2年期間，關於他重回巴薩的傳聞就不曾中斷。

而傳聞最近越來越多，西班牙當地媒體報導，巴薩可能已經和內馬爾談妥合約。報導中寫道巴西球星非常渴望重返諾坎普，而內馬爾為了能重返巴薩，也願意接受低很多的薪資。內馬爾甚至沒有談判，因為他知道檯面上的報價是巴薩所能提供的最高價碼。

內馬爾重回巴薩的年薪據傳大約是2728萬美金，和他2013-17在巴薩時期的水準差不多，不過和他在大巴黎的4092萬年薪相比，大約少了三分之一。西班牙足球播客指出，內馬爾同意降薪回歸巴薩，但巴薩和大巴黎之間還沒開始協商。

內馬爾過去在巴薩，和梅西（Lionel Messi）與蘇亞雷斯（Luis Suarez）的MSN連線，取得許多輝煌成績，4年內拿下1座歐冠、2座西甲冠軍和3座西班牙國王杯冠軍。在大巴黎時期，內馬爾因傷缺席了淘汰賽，球隊過去2季歐冠都16強止步。

內馬爾雖然想要離開大巴黎，不過2年前花了世界級轉會費的法甲豪門，肯定不會輕易將他售出。