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溫網／獨厚費德勒？ 納達爾不滿特殊採計

2019-06-26 12:04聯合報 記者林宋以情╱即時報導

界排名第二的西班牙「蠻牛」納達爾不滿溫網特殊計分方式，讓費德勒超越自己成第二種子...
界排名第二的西班牙「蠻牛」納達爾不滿溫網特殊計分方式，讓費德勒超越自己成第二種子。 歐新社
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草地大滿貫溫布頓網球錦標賽將在7月1日登場，但溫網種子序以特殊採計方式，世界排名第二的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），恐將被費「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）擠下，成為第三種子而喪失優勢，讓納達爾有些不滿。

有別其餘三大賽多直接採用ATP排名作為種子序，溫網種子序積分除了採計ATP積分，還另採計前12個月的草地積分，以及2018年6月24日後12個月，草地最佳一站積分的7成5。

費德勒日前在皇后網賽奪冠，納達爾則是選擇休兵，在此消彼漲下，費德勒在溫網有機會以第二種子出賽，納達爾則落居第三。

納達爾表示，此舉等同於不尊重球員在過去12個月的努力，最弔詭的地方在於溫網是唯一這麼做的大賽，若其他大賽也這麼做就另當別論，法網、美網與澳網並無特殊計分機制，而是遵照ATP排名。

「其他球員若在其他場地擁有不同成就，那麼這些成就已被否定。」本月初才在法網拿下空前12冠的納達爾表示，能以第二種子出賽當是很好，「如果他們認為我應該是第三，我也只能接受，試著贏得比賽，從經典對決中勝出。」溫網抽籤儀式將在台灣時間28日下午4時舉行。

納達爾費德勒法網
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