親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

港商得標涉國安疑慮！投審會3理由駁回台北雙子星開發案

美中貿易談判 美國財長：已完成90％協議了

運動筆記何信言老師的跑步小細節7-賽事補給如何規劃如何把控賽前訓練負荷——基於理論及高水平運動員的實踐案例
健行筆記宜蘭。大雨磅礡勇闖神秘龜山島誰說不能站這與玉山主峰合照
NBALarry Bird & Magic Johnson傳奇生涯回顧年度MVP得主- Giannis Antetokounmpo (2018-19賽季)

女足世界盃／荷蘭補時罰球 復仇射日首闖8強

2019-06-26 16:45中央社 勒恩25日綜合外電報導

荷蘭靠馬丹斯（Lieke Martens）最後一刻的罰球破網，以2比1擊敗日本復...
荷蘭靠馬丹斯（Lieke Martens）最後一刻的罰球破網，以2比1擊敗日本復仇成功，隊史首度闖進8強。 美聯社
分享

與上屆女子世界盃足球賽幾乎如出一轍的劇情，但荷蘭這次靠馬丹斯（Lieke Martens）最後一刻的罰球破網，以2比1擊敗日本復仇成功，隊史首度闖進8強。

荷蘭今天2比1擊敗日本晉級8強，接下來將在瓦倫西恩（Valenciennes）對上義大利，義大利早荷蘭一步，靠賈辛提（Valentina Giacinti）、賈利（AuroraGalli）的進球，以2比0擊敗中國，確立歐洲球隊在本次賽事的霸權，也澆熄亞洲球隊殺進8強的希望。

這樣的結果，代表在這次法國女子世界盃晉級8強的8支隊伍，有7隊是歐洲球隊，唯一的例外是奪冠熱門之一的衛冕冠軍美國。過去8屆女子世界盃，從未同時有超過5支歐洲球隊擠進8強。

無緣8強，提前出局對日本來說尤其難過，因為她們是2011年冠軍，上屆在加拿大進行的女子世界盃，也還踢進冠軍賽，不敵美國獲得亞軍。

梅蒂瑪（Vivianne Miedema）終場前一次射門踢中日本隊長熊谷紗希的左手臂，讓荷蘭有一次罰球機會，操刀的巴塞隆納（Barcelona）球星馬丹斯（LiekeMartens）在傷停補時階段踢進致勝的罰球，讓日本就此心碎。

這場比賽的場景，複製了2015年女子世界盃的情況，當時一樣是由日本與荷蘭交手，最終比數一樣是2比1，但當時荷蘭是輸家，這次荷蘭復仇成功，首次闖進女子世界盃8強。

馬丹斯說：「這是我們創造的歷史，我們對此感到很驕傲，但我們在這裡的任務還未結束，我們很期待下一場比賽，希望我們能帶來更多驚奇。」

巴塞隆納
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

溫網／種子序公布 謝淑薇連三大滿貫賽列種子

2019-06-26 18:07

溫網／獨厚費德勒？ 納達爾不滿特殊採計

2019-06-26 12:04

伊斯特本網賽／新球后芭蒂退賽 養傷備戰溫布頓

2019-06-26 17:30

西甲／一心想回巴塞隆納 內馬爾不惜降薪三分之一

2019-06-26 17:24

溫網／梁恩碩會外賽過頭關 喜迎職業大賽首勝

2019-06-26 10:14

伊斯特本網賽／詹家姊妹復仇 謝淑薇不敵哈蕾普

2019-06-26 08:57

排球／「台灣隊長」轉隊 陳建禎加盟廣島

2019-06-26 00:39

伊斯特本女網／芭蒂退賽養傷 謝淑薇闖頭關

2019-06-26 00:36

排球／亞洲外援最高規格 陳建禎加盟日本JT雷霆

2019-06-25 19:44

申奧城市屢減 洛杉磯仍證明主辦賽事是好生意

2019-06-25 19:11

女足世界盃╱踢開加國晉8強 瑞典低調登本屆黑馬

2019-06-25 16:10

女足世界盃╱隊長拉皮諾2罰踢俱中 美國擊沉西班牙

2019-06-25 16:03

溫網／哈雷十冠進補 費德勒取代納達爾當老二

2019-06-25 13:00

冬奧／義大利奪2026主辦權：17億美元花得起

2019-06-25 11:45

伊斯特本網賽／謝淑薇過頭關 詹家姊妹拚復仇

2019-06-25 07:56

冬奧／國際奧會票決 2026由義大利米蘭主辦

2019-06-25 05:19

世大運／魏均珩、李亞軒三朝元老 拚「畢業獎」

2019-06-25 00:34

世大運／總統來加菜 楊俊瀚帶頭搶金

2019-06-25 00:30

皇后網賽／一復出就男雙封王 墨瑞想打美網男單

2019-06-25 00:27

伯明罕女網／謝淑薇女雙捧冠：再添一座收藏

2019-06-25 00:22

地板滾球／國手想拚東京帕運 獲愛心贊助160萬元

2019-06-24 22:46

溫網／曾俊欣會外賽無緣首勝 世大運再拚牌

2019-06-24 20:01
看更多

熱門文章

MLB／陳偉殷獲教頭稱讚 林子偉重啟復健賽

2019-06-26 11:16

NBA／勇士若無開頂薪 湯普森可能會面快艇

2019-06-26 14:20

NBA／火箭找巴特勒組三巨頭 只能靠先簽後換

2019-06-26 09:50

NBA／傳厄文可能加盟籃網 傾向簽4年頂薪合約

2019-06-26 13:00

MLB／首棒首打席就出牆 洋基連28場開轟創紀錄

2019-06-26 07:55

中職／獅、兄弟急需補強 首選內外兼具的野手

2019-06-26 07:00

選秀會無驚奇 灰熊不佔尼克便宜可惜了

2019-06-26 07:00

NBA／傳簡訊挽留雷納德 暴龍總管：已建立互信

2019-06-26 11:25

NBA／KD裹石膏現身紐約 蘇活區趴趴走

2019-06-26 13:36

NBA／續留波爾辛吉斯 傳獨行俠計畫開頂薪

2019-06-26 14:35

NBA／保羅、哈登失和？ 塔克痛斥：假新聞

2019-06-26 13:59

溫網／獨厚費德勒？ 納達爾不滿特殊採計

2019-06-26 12:04

NBA／若巨星加盟承諾 湖人有信心清出薪資空間

2019-06-26 17:32

中職／包辦隊史奪冠！洪一中樹立障礙

2019-06-26 00:29

NBA／席捲近8成第一名選票 字母哥淚奪MVP

2019-06-26 00:34

NBA／拒絕媒體參加記者會 尼克遭罰5萬美元

2019-06-25 21:06

中職／桃猿破紀錄！連5半季封王成功

2019-06-26 00:26

MLB／大都會總管遙控換投 美媒：教頭成魁儡

2019-06-26 07:58

中職／少了王柏融 「暴力猿」火力依舊冠聯盟

2019-06-26 09:33

中職／陳傑憲手又傷！獅隊下半季難為

2019-06-26 00:32

MLB／重拾二刀流 大谷27日上投手丘練投

2019-06-26 13:30

排球／亞洲外援最高規格 陳建禎加盟日本JT雷霆

2019-06-25 19:44

中職／葉君璋上「愉悅龍們」人氣直播主Amis主持

2019-06-25 20:08

MLB／想靠全壘打大賽加薪 洋基沃特期待受邀

2019-06-26 13:29

NBA／湖人下波補強 詹皇前隊友被點名

2019-06-26 16:46

MLB／首度回娘家獲歡呼 馬恰多集金鶯球場百轟

2019-06-26 10:33

伊斯特本網賽／詹家姊妹復仇 謝淑薇不敵哈蕾普

2019-06-26 08:57

MLB／連28場開轟 洋基打臉4A打線之說

2019-06-26 17:35

中職／猿隊連奪五座季冠軍 率先闖進總冠軍賽

2019-06-25 23:35

中職／吳俊杰懂玩球拚高順位 吳承諭飆速更自信

2019-06-25 18:21

溫網／梁恩碩會外賽過頭關 喜迎職業大賽首勝

2019-06-26 10:14

中職／領軍第13座季冠軍倒數 洪一中自認運氣好

2019-06-25 19:45

伊斯特本女網／芭蒂退賽養傷 謝淑薇闖頭關

2019-06-26 00:36

MLB CUP／仁善少棒初體驗 為升上高年級鋪路

2019-06-26 05:09

MLB CUP／高雄壽天少棒巨人陣 五球員超過150公分

2019-06-26 10:39

圖／悍將與兄弟和局收場 桃猿看電視封王　

2019-06-25 23:40

排球／「台灣隊長」轉隊 陳建禎加盟廣島

2019-06-26 00:39

中職／羅里奇最快7月歸隊 新兵亞力克進牛棚

2019-06-25 18:56

LLB少棒／3投手賞無安打 中華退塞班島預賽全勝

2019-06-26 12:21

申奧城市屢減 洛杉磯仍證明主辦賽事是好生意

2019-06-25 19:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top