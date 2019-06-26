伊斯特本網賽／詹家姊妹復仇 謝淑薇不敵哈蕾普

2019-06-26 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



詹家姊妹在伊斯特本網賽首輪再逢大會第四種子「德荷聯軍」，7：6（7：2）、6：4扳回顏面，挺進八強。 截圖自詹詠然粉絲團 分享 facebook

拋開伯明罕女網賽的失利，詹家姊妹在伊斯特本網賽首輪再逢大會第四種子「德荷聯軍」，7：6（7：2）、6：4扳回顏面，挺進八強。謝淑薇在女單則是以2：6、0：6不敵前羅馬尼亞球后哈蕾普（Simona Halep），在32強止步。

詹詠然／詹皓晴在伯明罕女網賽首輪就遭德國葛羅內薇德（Anna-Lena Groenefeld）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）狙擊，「德荷聯軍」一路挺進決賽，最終收下亞軍，兩軍在伊斯特本網賽是本季第四度對戰，詹家姊妹不敢大意。

開賽形成雙方互破發球局，直到搶七才分勝負，詹家姊妹搶七形成3：2後連兩度破發，連下4分，以7：2搶下首盤。次盤詹家姊妹在第九局把握機會，逼出三個破發點順利攻破「德荷聯軍」，以直落二在草地賽開胡，接下來將與俄羅斯齊佛娜瑞娃（Vera Zvonareva）／美國阿塔沃（Raquel Atawo）爭四強門票。

在單打出擊的謝淑薇，在次輪遭遇世界第7的哈蕾普，謝淑薇曾在去年溫網拍退時任球后的哈蕾普，也讓前球后有所防備。謝淑薇在第三、五局都被哈蕾普破發，次盤發球局沒能保住，雖然第六局化解三個賽末點，最終仍遭哈蕾普賞蛋，無緣16強。