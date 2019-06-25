申奧城市屢減 洛杉磯仍證明主辦賽事是好生意

2019-06-25 19:11 中央社 洛杉磯25日綜合外電報導



儘管申辦奧運城市一再減少，但將主辦2028年夏季奧運的洛杉磯仍稱，舉辦運動賽事是門好生意，包括奧運。 美聯社 分享 facebook

2026年冬季奧運主辦權昨天獎落義大利的米蘭和柯蒂納戴比索，儘管申辦奧運城市一再減少，但將主辦2028年夏季奧運的洛杉磯仍稱，舉辦運動賽事是門好生意，包括奧運。

米蘭和柯蒂納戴比索（Cortina d’Ampezzo）這回擊敗瑞典的斯德哥爾摩和阿瑞（Are）贏得冬奧主辦權。原本參與競爭的還有瑞士的希昂（Sion）、日本的札幌、奧地利的格拉茨（Graz）和加拿大的卡加立（Calgary），但這些城市全因擔心無法承擔比賽的規模和成本，而中途退出。

路透社報導，儘管越來越多城市認為主辦奧運是錢坑，但洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）在洛杉磯體育高峰會（LA Sports Summit）上樂觀表示，2028年的洛杉磯奧運可望替洛城創造10億美元（約新台幣310億元）收益。

洛杉磯不只把重心放在奧運，這座「天使之城」也積極爭取主辦其他大型運動賽事，好讓數十年來投資興建的設施能回本。

未來幾年洛杉磯已排定舉辦的賽事熱鬧非凡，從明年的美國職棒大聯盟（MLB）全明星賽、2022年的職業美式足球聯盟NFL年度冠軍超級盃（Super Bowl）、2023年的美國大學美式足球冠軍賽（college footballchampionship），到2026年世界盃足球賽（Ｗorld Cup）的數場比賽。

洛杉磯體育協會（Los Angeles Sport Council）委託進行的經濟效益分析發現，運動賽事去年為大洛杉磯地區帶來63億美元（約新台幣1958億元）收入，包括加州和地方政府獲得3億2700萬美元稅收，此外還提供近4萬個就業機會。

洛杉磯經濟發展公司（Los Angeles EconomicDevelopment Corporation）執行長艾倫（Bill Allen）告訴路透社：「體育活動在洛杉磯如此受歡迎，使得我們過去100年興建了舉辦奧運和其他賽事所需的各場館。…我們（的賽事熱潮）才正要開始。」