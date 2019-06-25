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女足世界盃╱隊長拉皮諾2罰踢俱中 美國擊沉西班牙

2019-06-25 16:03世界日報 體育新聞組╱綜合報導

隊長拉皮諾2罰俱中，助美國擊沉西班牙。 美聯社
隊長拉皮諾2罰俱中，助美國擊沉西班牙。 美聯社
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美國女足24日對戰隊史首次晉級淘汰賽的西班牙隊，衛冕軍遭遇苦戰，幸好靠著隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）2次罰球命中，美國以2：1擊沉西班牙艦隊，8強將對上地主法國隊。

美國先前小組賽對上泰國、智利和瑞典，都輕鬆過關，這場對上西班牙才真正遭遇考驗。西班牙積極進攻和不畏肢體接觸，讓美國隊有時亂了步調。美國隊贏得不輕鬆，但能夠從苦戰中勝出也是好事，因為她們下一場面對更強的對手，能夠提前適應比賽強度再好也不過。

開場第7分鐘，希斯（Tobin Heath）在禁區內被犯規，拉皮諾穩穩命中罰球。西班牙隊僅用2分鐘就扳平比分，前鋒埃爾莫索（Jennifer Hermoso）利用美國隊傳球失誤，兜射球門遠角得手，這也是美國隊本屆世界盃首次被攻破球門。

兩隊以1：1均勢進入下半場，西班牙隊繼續給衛冕冠軍施加壓力，第76分鐘西班牙托雷西利亞（Virginia Torrecilla）禁區拚搶，踢倒了美國隊中場拉韋爾（Rose Lavelle），拉皮諾再次站上12碼罰球，西班牙門將帕尼奧斯（Sandra Panos）雖然猜對方向，但還是沒能阻止球入網。

拉皮諾說：「我想我們在比賽中比較有經驗，進入淘汰賽後更有壓力，比賽也更緊張，每支球隊的狀態都提升了。」談到淘汰巴西的法國隊，拉皮諾說：「這場美法大戰肯定會很精采，會有大量球迷和媒體們關注。」

法國男足在去年在俄羅斯世界盃捧起金盃，倘若女足也順利奪冠的話，法國隊將會是史上首個同時包辦男、女世界盃冠軍的國家。

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