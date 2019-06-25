女足世界盃╱踢開加國晉8強 瑞典低調登本屆黑馬

2019-06-25 16:10 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



踢開加拿大晉級8強，瑞典低調登本屆黑馬。 路透社 分享 facebook

瑞典24日對上加拿大，靠著前鋒布拉克絲坦妮絲（Stina Blackstenius）1對2快攻，搶先將球送進大門，瑞典女足以1：0拿下8強門票，下一場將對德國上演復仇之戰。

瑞典第55分鐘中場搶斷後快速反擊，布拉克絲坦妮絲在加拿大門將出擊前將球踢進。第66分鐘，加拿大中場史考特（Desiree Scott）在禁區起腳射門，球卻意外打在阿斯拉尼（Kosovare Asllani）手臂上，主裁判看過VAR後判加拿大獲得罰球機會。

第69分鐘，加拿大前鋒貝基（Janine Beckie）主罰，卻被瑞典門將林達爾（Hedvig Lindahl）擋下，錯失扳平比分的大好機會。世界排名第5的加拿大，近2屆奧運都拿下銅牌，不過他們在世界盃對上歐洲球隊就變得不會得分，14場對戰輸了12場。

瑞典目前世界排名第9，她們8強將對戰世界第2的德國，4年前的加拿大世界盃，瑞典16強賽以1：4不敵德國。2016年里約奧運金牌戰，瑞典以1：2再次輸給德國。

本屆世界盃在美國、法國、德國和英格蘭列強被看好的情況下，瑞典成了一匹低調晉級的黑馬，她們小組賽0：2小輸美國，加上這場擊敗加拿大，瑞典8強將會全力爆冷德國。