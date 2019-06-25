溫網／哈雷十冠進補 費德勒取代納達爾當老二

2019-06-25 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



在溫網特殊採計積分方式下，剛在哈雷網賽奪冠的費德勒將以第二種子尋求溫網第九冠。 美聯社 分享 facebook

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）抱回哈雷草地十冠，也為他在溫網搶得優勢。溫網有別於其他賽事直接採用ATP排名作為種子序，在特殊採計方式下，費德勒將以第二種子尋求溫網第九冠，有機會同時避開「蠻牛」納達爾（ Rafael Nadal）和頭號種子約克維奇（Novak Djokovic）。

溫網種子序獨創積分方式，除了採計6月24日前的ATP積分外，另外加上前12個月的草地積分，以及2018年6月24日後，草地最佳一站的積分7成5，費德勒因此得利。

費德勒本周ATP累計6420分，名列世界第三，僅次納達爾的7945分和球王約克維奇的12715分。納達爾去年溫網四強獲720分，加上前年溫網16強的135分累計8800分。

反觀費德勒去年草地進帳哈雷網賽亞軍300分、溫網八強360分，已及今年哈雷500分冠軍積分，再加上前年溫網奪冠的1500分，累計9080分，擠下納達爾，男單籤表上除了能避開球王約克維奇，也有機會決賽才會遭遇納達爾。

費德勒表示每次在哈雷奪冠，溫網成績都不俗，雖然奪冠不能作為溫網保證，但至少現在身體沒有傷痛，「我會在剩餘幾天做好準備，抓緊時間休息，迎接溫網的到來。」