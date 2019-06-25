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冬奧／義大利奪2026主辦權：17億美元花得起

2019-06-25 11:45台灣醒報 台北報導

義大利兩城米蘭與科爾蒂納聯手奪下2026年冬奧主辦權（包含殘障奧運帕奧），該國副...
義大利兩城米蘭與科爾蒂納聯手奪下2026年冬奧主辦權（包含殘障奧運帕奧），該國副國務卿對財務狀況很有信心，一定吃得下各項支出。 美聯社
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國際奧委會（IOC）25日公佈2026年冬奧的舉辦權歸屬，確定由義大利的米蘭與科爾蒂納聯手奪下，擊敗了從未拿過冬奧舉辦權的瑞典。雖然外界對於義大利經濟與債務危機擔憂，但該國副國務卿吉爾蓋蒂信心十足說，若算上IOC的幫忙，負擔預計總斥資的17億美元是「小case」。

辦雪上運動經驗豐富

根據《英國廣播公司》報導，2026年冬奧主辦權原本脫穎而出的有6強，但瑞士錫永、日本札幌、奧地利格拉茨與加拿大卡爾加里都因為舉辦斥資預算過高宣佈退出，最終IOC25日公佈票數，由義大利的米蘭與科爾蒂納囊括82張選票中的47張，擊敗瑞典首都斯德哥爾摩的34張票。

對此，IOC主席巴赫恭喜義大利這2城，他表示，全球都能期待該屆冬奧，由於義大利並非首度舉辦冬奧，都靈市曾於2006年舉辦過奧運，而科爾蒂納這個傳統的雪上運動城市更曾於1956年就辦過冬奧，可說是經驗值滿分。

這2大城市此前就公布過比賽計劃，滑球與冰球將於米蘭城舉行，而高山滑雪項目毫無疑問留給科爾蒂納，其餘的雪上項目也會辦在阿爾卑斯山的場地。

副國務卿：花得起

至於各國質疑的義大利財務問題能否負擔，財經權威網《富比世》報導，該國副國務卿吉爾蓋蒂很有信心，他認為，該國鄰近於科爾蒂納的北方兩大省倫巴底與威尼托會施以援手，這2個省份是歐洲最富裕的省份之二，而且最昂貴的建設成本是選手村，其他場地只需要改良與維護，畢竟科城本身在雪上運動有著長年傳統，場地、設備都不是大問題。

吉爾蓋蒂認為，總預計需要約17億美元，加上IOC也會補助至少9.25億美元，剩下該國絕對能負擔得起。

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