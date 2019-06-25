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伊斯特本網賽／謝淑薇女單過頭關 詹家姊妹拚草地開胡

2019-06-25 07:56聯合報 記者林宋以情╱即時報導

才在伯明罕女網賽雙打奪冠的謝淑薇，隨即轉戰男女共站的伊斯特本網賽，在女單首輪以6：3、4：6、6：4拍退義大利好手吉洛吉（Camila Giorgi），詹家姊妹將再拚雙打，首輪遭遇伯明罕女網賽亞軍「德荷組合」尋求甜蜜復仇。

伊斯特本網賽為WTA頂級賽事（Premier），總獎金99萬8712美元（約台幣3132萬元），台灣「一姐」謝淑薇專攻單打，首輪面對世界排名41的吉洛吉打得艱辛，苦戰2小時14分鐘才勝出。

雙方第一盤就形成破發大戰，謝淑薇技高一籌4度破發擊落吉，6：3搶得先機。次盤謝淑薇率先成功破發，取得4：1領先優勢，不過吉洛吉在後段連下5局逆轉，將局數扳成1：1。

決勝盤謝淑薇第5局先失守，但隨即回破，第8局被吉洛吉化解4個破發點，但盤末破發機會把握，6：4擒得勝利。謝淑薇次輪將遭遇首輪輪空的大會第6種子，前球后羅馬尼亞哈蕾普（Simona Halep），謝淑薇曾在去年年溫網3盤拍退時任球后的哈蕾普。

伯明罕女網一輪遊的詹詠然／詹皓晴，伊斯特本網賽再出發，女雙首輪將在26日凌晨登場，對手正是伯明罕不敵的德國葛羅內薇德（Anna-Lena Groenefeld）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）一圖雪恥。

謝淑薇哈蕾普詹皓晴
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