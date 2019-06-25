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2026冬奧／國際奧會票決 義大利米蘭主辦

2019-06-25 05:19中央社 洛桑24日綜合外電報導

國際奧會今天宣布，2026年冬季奧運將在義大利米蘭市（Milan）和附近滑雪勝地柯蒂納戴比索（Cortina d’Ampezzo）舉行，瑞典斯德哥爾摩和阿瑞（Are）申辦失敗。

2026年冬奧將從當年2月6日進行到22日，義大利先前已主辦過2屆冬奧，分別是1956年在柯蒂納戴比索以及2006年在杜林（Turin）。瑞典至今僅主辦過夏季奧運，1912年在斯德哥爾摩。

國際奧會委員以47對34票，表決由米蘭主辦2026冬奧。

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