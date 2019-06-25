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世大運／總統來加菜 楊俊瀚帶頭搶金

2019-06-25 00:30聯合報 記者曾思儒／高雄報導

拿坡里世大運中華代表團授旗，蔡英文總統（前排中）與代表團成員合影。圖／大專體總提...
拿坡里世大運中華代表團授旗，蔡英文總統（前排中）與代表團成員合影。圖／大專體總提供
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從台北世大運到雅加達亞運，中華代表團連兩年夏天締造璀璨成績，今年換拿坡里世大運接棒，蔡英文總統昨天南下國訓中心授旗，祝福一三一位代表團選手期待得勝，「再給台灣一個充滿奇蹟的夏天。」

世大運兩年舉辦一次，中華代表團兩年前「回家比賽」，超過三百名選手在台北世大運創下廿六金的空前成績，但七月三日開幕的拿坡里世大運規模縮水，舉辦種類、獎牌數和賽會人數都下修，體育署喊出以台北世大運外的隊史最佳七面金牌為目標。

蔡英文昨天特別提及台北世大運開幕典禮，棒壇傳奇陳金鋒點燃聖火的經典揮棒來勉勵拿坡里世大運的代表團成員，「相信大家都有能力，寫下自己的傳奇。」代表接下總統致贈廿萬元加菜金的「台灣最速男」楊俊瀚也自信說，拿坡里世大運不只想突破自己成績，目標還有達到東京奧運標準。

楊俊瀚台北世大運留下男子一百公尺金牌，為中華田徑隊突破廿六年的世大運「金牌荒」，今年他將主戰場放在兩百公尺和男子四百公尺接力，「接力之前（台灣公開賽）有好成績，是很大的信心提升，可以做更大挑戰，希望可以突破世界排名。」他透露，接力隊上月改寫全國紀錄後，步點、棒次都持續嘗試和調整，希望把握每次出賽機會。

中華代表團今年參加十三種運動，廿八日起陸續出發，包括去年雅加達亞運摘金的跆拳道蘇柏亞、體操「鞍馬王子」李智凱和唐嘉鴻，射箭魏均珩、湯智鈞和彭家楙以及射擊楊昆弼、林穎欣和呂紹全等，都是拿坡里世大運奪金重點選手。

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