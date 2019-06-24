世大運／拿坡里團服亮相 女籃化身模特兒

2019-06-24 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



拿坡里世大運倒數計時，中華代表團今天在高雄國訓中心舉行授旗典禮，要挑戰連兩屆奪牌的女籃成員還化身模特兒，演繹新款團服，身高180公分的中鋒劉昕妤一邊展現甜美笑容一邊大喊尷尬，隊長黃鈴娟則是展現穩健「台風」，三兩下就完成拍攝。

大專體育總會與adidas從2013年俄羅斯喀山世大運起，合力打造年輕化的限定版代表團團服，上屆台北世大運曝光率高，獲得一致好評；今年兩方繼續聯手，包括黑色後背包、短袖上衣、白色長外套都在今天授旗典禮正式公開亮相。

今年UBA奪下新人后和MVP兩大獎的佛光大學後衛陳孟欣，穿上黑色短袖上衣帥氣度加分，但鏡頭外活潑搞笑的她一被攝影機鎖定就不知所措，和佛光隊友劉昕妤、羅培甄戲稱自己「尷尬癌」上身。

首度入選世大運國手的世新大學中鋒林蝶，面對鏡頭則是一貫的無害傻笑，被鏡頭外的隊友大笑調侃。

「連莊」世大運國手的黃鈴娟，今年接下隊長重任，上屆以「抖肩舞」爆紅的她強調，今年共有6人是上屆班底，儘管正式集訓期不到2個月，長度遠不及台北世大運，但經過日本、澳洲移地訓練，球隊整合漸入佳境，「還是以前3為目標，我們看過分組，教練也做了很多功課，平常不只是做對抗練習，也是在模擬比賽。」