世大運／楊俊瀚出征 期許突破達奧運標

2019-06-24 19:54 中央社 台北24日電



「台灣最速男」楊俊瀚將領銜出征2019拿坡里世界大學運動會，他表示，希望可以再次突破自己個人最佳紀錄，也盼望可以一舉達到奧運參賽標準。

2019拿坡里世界大學運動會將於7月3日開幕，中華隊共計有131名選手參賽，其中楊俊瀚頂著上屆世大運男子100公尺金牌得主身分，再次領軍出征。

楊俊瀚坦言，比賽是瞬息萬變的，不會因為自己上一屆（世大運）或亞運拿到好成績，自己的心態就會有所不同。他強調，「還是會以挑戰者的姿態去面對每一場比賽。」

經過4、5月密集出賽後，整個6月份楊俊瀚都沒有比賽，他透露，透過這一個月的休兵期，可以重新準備、調整好狀態迎戰世大運。他也說：「還是希望可以突破我的個人最佳，也期望可以達標奧運。」

由楊俊瀚領軍的中華男子400公尺接力隊，在5月台灣國際田徑公開賽預賽飆出38秒76的全國新猷，他表示，正因剛破全國，所以大家無論是信心還是默契，都有很大提升。

楊俊瀚表示，這次世大運目標之一，就是希望接力隊成績和排名可以再突破，因此無論是接棒的步點還是棒次，都有可能再做調整，他也認為若能跑進38秒50內，將更有機會取得世錦賽接力隊的參賽門票，「我們有信心。」