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網球／前球王貝克破產 獎盃等物將拍賣

2019-06-24 17:05中央社 倫敦24日綜合外電報導

前德國網球明星貝克（Boris Becker）因宣告破產，私人物品包含獎盃等將遭...
前德國網球明星貝克（Boris Becker）因宣告破產，私人物品包含獎盃等將遭拍賣。 歐新社
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前德國網球明星貝克（Boris Becker）因宣告破產，他的獎杯、私人紀念品將被英國公司Wyles Hardy在網路上拍賣，部分將用以清償貝克的債務。

貝克生涯3度在溫布頓網球錦標賽封王，其中一次是在他17歲那年，使他成為最年輕的溫網冠軍。這回包括他的獎牌、獎杯、手錶、照片等82個品項將被拍賣。

Wyles Hardy在網站上表示，這次拍賣將到7月11日為止。

這次網拍品的獎盃，包括貝克在其中一次溫網稱王後所獲的冠軍獎杯Challenge Cup複製品，以及他在成為最年輕大滿貫得主後所獲Renshaw Cup的3/4尺寸複製品。

貝克在1990年溫網決賽不敵瑞典名將艾柏格（Stefan Edberg），他當年的決賽獎牌，和他1989年在美網擊敗捷克傳奇球星藍道（Ivan Lendl）後獲得珠寶商蒂芬妮（Tiffany）製作的銀杯複製品，也都在這次的拍賣品項中。

現年51歲的前世界球王貝克，是在2017年聲請破產。他去年6月以聲稱具有外交人員身分、可享有相關豁免，趕在最後一刻成功阻止他的獎盃和個人紀念品被出售。

貝克當時聲稱，他獲中非共和國總統指派，擔任駐歐盟的體育、文化、人道事務「大使」。但中非共和國外交部回覆，貝克所持的「大使」護照是贗品，是來自一批「2014失竊的空白護照」。

美網溫布頓
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