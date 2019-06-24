女足世界盃╱一球都不給進 納瑟爾成美國新門神

2019-06-24 16:40 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



美國隊隊史首次在世界盃小組賽階段0失分，功臣是31歲的新門神納瑟爾。 美聯社 分享 facebook

美國女足在開幕戰13：0歷史性狂勝泰國後，強大進攻火力引人注目；事實上他們的防守也相當穩健，對上智利和瑞典，衛冕軍也都沒有失分，隊史首次在小組賽階段0失分。

美國隊門將納瑟爾（Alyssa Naeher）說：「這是團隊努力的結果，場上11名球員都為防守盡力，尤其是後場隊友。」31歲的納瑟爾過去長期擔任傳奇門將蘇洛（Hope Solo）替補，過去2屆世界盃她都沒有機會上場，今年是她首次在世界盃登場。

美國隊老將後衛莎爾布倫（Becky Sauerbrunn）首場比賽輕微受傷，第2戰就回歸賽場，總教練艾莉絲（Jill Ellis）採取輪休策略。對上瑞典，艾莉絲在陣容上也有調整，讓後衛鄧恩（Crystal Dunn）擔任左翼先發，她大大限制了瑞典前鋒雅各布森（Sofia Jakobsson）發揮。

美國隊上屆在加拿大世界盃拿下隊史第3冠，原因不外乎蘇洛神勇的表現，美國隊7場比賽下來只丟3分，蘇洛獲選為該屆最佳守門員，並在連續2屆拿下金手套榮譽，隨後退出國家隊。

有這麼出色的前輩，納瑟爾難免被拿來比較，隊友奧哈拉（Kelley O`Hara）說：「我從16歲就跟納瑟爾踢球，能看到她接棒太好了，她絕對有足夠的本事先發，她很冷靜，能為球隊帶來穩定的後防。」