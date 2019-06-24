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女足世界盃╱加時進球 地主法國淘汰巴西

2019-06-24 16:50世界日報 體育新聞組╱綜合報導

國在延長賽靠著中場亨利（Amandine Henry）踢進致勝一球，以2：1淘汰...
國在延長賽靠著中場亨利（Amandine Henry）踢進致勝一球，以2：1淘汰森巴軍團。 美聯社
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女子世界盃進入16強淘汰賽，地主法國23日對戰巴西，法國在延長賽靠著中場亨利（Amandine Henry）踢進致勝一球，以2：1淘汰森巴軍團；英格蘭同日以3：0擊敗喀麥隆。

接下來的16強賽焦點，分別是24日美國女足對西班牙，以及25日中國鏗鏘玫瑰對戰義大利。

法國此戰對上巴西，雙方都相當謹慎，直到第52分鐘才由法國率先進球，不過巴西隊11分鐘後就立刻1：1追平。雙方踢進延長賽，亨利第107分鐘打破僵局，靠著隊友自由球助攻，在禁區墊射入網，法國隊下一場的對手將是美國和西班牙勝方。

法國隊總教練迪亞克（Corinne Diacre）說：「這場打得不輕鬆，在自家比賽很有壓力，全場2萬多球迷全場都緊盯我們。」亨利說：「我記不起來發生什麼事，隊友們都跳到我身上。」這是她本屆賽事第2記進球。

這場比賽對巴西隊41歲球星瑪塔（Marta）來說，也許是國家隊最後一戰，她5屆世界盃進了17球，進球數史上第一，總教練瓦達爾（Vadao）說：「我們恐怕很難看到像瑪塔一樣、有天分又敬業的球員。」

法國和英格蘭順利晉級，加上22日出線的德國和挪威，目前8強已經有4隊抵定。

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