皇后網賽／37歲羅培茲奪冠 賽史最老單打冠軍

2019-06-24 13:50 中央社 倫敦23日綜合外電報導



西班牙好手羅培茲包辦皇后草地賽單雙打冠軍，也成為賽事史上最老的單打冠軍。 美聯社 分享 facebook

西班牙好手羅培茲今天在英國倫敦皇后草地賽（Queen's）鏖戰3盤，最終以6-2、6-7（4/7）、7-6（7/2）險勝法國好手西蒙，成為皇后草地賽史最老的單打冠軍。

本屆皇后草地賽羅培茲（Feliciano Lopez）除了單打，還和英國名將墨瑞（Andy Murray）搭檔雙打。他的對手、34歲的西蒙（Gilles Simon）本週所有比賽都打滿了3盤，此役表現也不錯，但終究無法成為首位贏得皇后草地賽的法國選手。

費德勒稍早締造德國哈雷網賽（Halle）10冠紀錄，羅培茲是今天第2位以37歲「高齡」贏得世界職業網球協會（ATP）賽事的選手。

羅培茲接過獎盃後表示：「我不知道我怎麼做到的。」

「整場比賽都非常讓人興奮，我拿下第一盤，但他（西蒙）打得越來越好，我很難找到得分的方法。」

而擁有14座冠軍、卻從未在草地賽事封王的西蒙則是坦然接受落敗。

西蒙表示：「我很累，想當然爾。」

「今天很漫長，每天都好漫長，對羅培茲來說也很難熬，因為他幾分鐘後就要打另一場決賽。」

「羅培茲體能還是很好，他年紀比我還大一點，所以希望我還有機會捲土重來。」