世大運／楊俊瀚做好準備 盼一舉達標東京奧運

2019-06-24 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



田徑好手楊俊瀚（右）。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

2017年台北世大運刮起一股田徑旋風，「台灣最速男」楊俊瀚在男子100公尺成功摘金，今年他再度出征拿坡里世大運，這次將挑戰男子200公尺及4x100公尺接力兩項，對於自己的目標，楊俊瀚表示，希望能夠達到世錦賽參賽標準，甚至一舉達標拿下前往東京奧運的門票。

楊俊瀚上屆台北世大運在男子100公尺預賽跑出10秒33、複賽10秒31，準決賽則有破全國10秒20表現，打破自己當年全大運跑出的10秒22的全國紀錄，最終在決賽以10秒22奪金，接力部分也與隊友合力摘銅。

今年楊俊瀚在全大運200公尺跑出20秒37成績達到10月世錦賽的參賽標準，雖然距離東京奧運參賽標準20秒24仍有段距離，但去年雅加達亞運楊俊瀚在200公尺決賽跑出20秒23的成績，外界仍看好他有機會一拚東京奧運參賽門票的實力。

「經過四、五月比賽的經驗，我們也會做出一些調整，不管是個人還是接力，我們都做好最好的準備面對這場比賽。」楊俊瀚表示，對於再度參加世大運自己還是有些興奮與期待，當然也多少有些緊張，他說：「我當然希望能繼續突破我的個人最佳，順利的話希望也能達標奧運。」

這次前往拿坡里，也是楊俊瀚第三次前往歐洲比賽，卻是第一次去義大利，過去也比較少機會去歐洲，若是賽後有空檔的話希望能出去走走，他笑說：「自己很喜歡歐洲古城的感覺，但上次去波蘭比賽，放眼望去卻都是樹林，我想說怎麼跟我心中想像的歐洲不太一樣。」