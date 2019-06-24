爭東京帕運門票 肌萎症地滾國手張孜維赴韓拚金

2019-06-24 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市八里愛心教養院院生張孜維（右），是罹患肌肉萎縮症的地板滾球國手，預計7月2到9日前往韓國首爾參加地板滾球亞洲及大洋洲錦標賽。記者王敏旭／攝影 分享 facebook

新北市八里愛心教養院院生張孜維，是罹患肌肉萎縮症的地板滾球國手，預計7月2到9日前往韓國首爾參加地板滾球亞洲及大洋洲錦標賽，若獲得佳績就有機會獲得明年東京帕運的出賽機會，張孜維說，過去曾在廣州、台灣出賽拿下金牌，在國際賽事聽到國旗歌，眼淚會忍不住落下。

新北社會局今為張孜維舉辦行前誓師大會，新北市長侯友宜特地出席為張加油打氣，侯友宜說，他運動細胞不錯，在柔道有好的表現，但他過去曾和張孜維比賽，連續3場都慘輸，千萬不要小看這賽事，也盼張孜維繼續獲得佳績。

張孜維曾在2007年代表台灣到香港參加比賽，就決定把目標放在2020年東京帕運，截至目前為止陸續參加香港、泰國、日本、杜拜、台灣及廣州的國際賽事，目前世界排名約50左右，盼擠進前32名獲得東京出賽的機會。

張孜維說，目前只要在韓國首爾的賽事獲得金牌就能直接獲得東京帕運出賽資格，將全力拚更好的佳績，同時提高自己的積分，去年與今年的國際賽事獲得金牌領獎時，聽見國旗歌真的很感動。

不過肌肉萎縮症最怕寒冷天氣，張孜維指出，曾欲前往香港參賽前，因病住院甚至插管住進加護病房，但醫生知道他想參賽全力治療，拔管後2天就搭飛機出國比賽；也曾要前往杜拜參賽，因肺炎住院欠缺休息，導致成績不理想。

遭逢挫敗的張孜維並未放棄，反而與教練加強練習頻率與強度，張孜維說，他會保持最佳狀態，專注於每一顆球的對決，挑戰韓國首爾的賽事，也感謝任何願意幫助、協助他出國比賽的人。