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世大運／蔡英文授旗：再給台灣奇蹟的夏天

2019-06-24 11:16聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

總統蔡英文（中）為拿坡里世大運授旗。記者毛琬婷／攝影
總統蔡英文（中）為拿坡里世大運授旗。記者毛琬婷／攝影
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距離2019年拿坡里世大運只剩九天，總統蔡英文今天前往國訓中心，為世大運授旗，頒發20萬元加菜金，也期勉選手突破自我，創造佳績，她說：「希望大家所流的辛苦汗水都能轉換成豐碩果實，帶給台灣人民一個充滿奇蹟的夏天。」

上屆台北世大運台灣選手摘下史無前例的26金、34銀、30銅，共90面獎牌的好成績，今年雖然許多「金庫」項目未舉辦，體育署也將目標設定在除了2017年以外的最佳成績7金。

本屆世大運我國共派出131名選手，參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、桌球、網球、柔道、擊劍、跆拳道、籃球、排球及射擊等13種運動項目，各代表隊也將從28日陸續出發。

總統蔡英文（中）為拿坡里世大運授旗。。記者毛琬婷／攝影
總統蔡英文（中）為拿坡里世大運授旗。。記者毛琬婷／攝影
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蔡英文致詞時表示，感謝所有運動員為國家榮譽付出努力，看到選手們精神抖擻也對大家充滿信心，近來台灣運動員在台北世大運及雅加達亞運都有不錯的表現，政府更是要成為選手們最堅強的後盾，要讓選手參賽無後顧之憂。

而明年國訓中心將迎接嶄新的宿舍，蔡英文也向在場的所有教練、選手約定，明年新宿舍落成後會再回來為2020年東京奧運授旗，也希望在場的所有運動員都能登上奧運舞台。

蔡英文也提到台北世大運時，開幕典禮上由「永遠的台灣第四棒」陳金鋒將火球打上聖火台，替世大運點燃聖火，她相信所有運動員都能如陳金鋒一般寫下自己傳奇的一刻。最後她期勉所有運動員，將辛苦的汗水轉換成豐碩果實，希望能再給台灣人民一個充滿奇蹟的夏天。

總統蔡英文（左）致贈加菜金，田徑選手楊俊瀚代表領獎。記者毛琬婷／攝影
總統蔡英文（左）致贈加菜金，田徑選手楊俊瀚代表領獎。記者毛琬婷／攝影
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田徑選手楊俊瀚代表領加菜金。記者毛琬婷／攝影
田徑選手楊俊瀚代表領加菜金。記者毛琬婷／攝影
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