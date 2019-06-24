皇后網賽／揮別臀傷 墨瑞復出首站就奪冠

2019-06-24 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



接受髖關節手術後復出首站，前英國球王墨瑞（Andy Murray）在皇后草地賽雙打就闖入決賽，他與西班牙搭擋洛培茲（Feliciano Lopez）耗時1小時51分鐘，以7：6（8：6）、5：7、10：5驚險拍落英美組合索爾茲伯里（Joe Salisbury）／雷蒙（Rajeev Ram），重回賽場就一舉奪冠。

這座雙打冠軍也是37歲老將洛培茲今天的第二冠，他先在男單決賽耗時2小時50分鐘，以6：2、6：7（4：7）、7：6（7：2）辛苦擊敗法國好手西蒙（Gilles Simon）奪冠，稍作休息後再與墨瑞合拍也順利取勝，單日收穫兩冠。

「我現在感覺很好，今天早上起來有點僵硬，但感覺還不錯。」賽後墨瑞談到自己的身體狀況，他表示，若是身體狀況保持良好，可能有機會在美網時重回單打賽場，「我很高興訓練和比賽時不再痛苦，如果我繼續前進，我想嘗試單打。」

墨瑞表示，溫網後自己接下來有幾個選擇，一是繼續打雙打，二是開始單打練習，「或者我可以在溫網後休息一段時間，也就是說我有一個月或六個禮拜可以讓我準備單打，然後嘗試接近美網。我猜將是這兩個選擇，如果事情進展順利，我會嘗試打單打。」

但對墨瑞而言，現在最棘手的問題不是在自己何時要重回單打賽場，而是要趕快找到在溫網出賽混雙的搭擋，而俄羅斯女將莎拉波娃（Maria Sharapova）和謝淑薇的女雙搭檔、捷克史翠可娃（Barbora Strycova）都表態有意願與墨瑞合作；溫網男雙部分，墨瑞將與法國選手赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）合作。