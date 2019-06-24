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伯明罕女網／雨神來亂改室內 謝淑薇女雙收穫本季第3冠

2019-06-24 01:51聯合報 記者林宋以情╱即時報導

謝淑薇。 （路透）
謝淑薇。 （路透）
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我國網球「一姐」謝淑薇，伯明罕女網賽雙打攜手捷克史翠可娃（Barbora Strycova）闖進決賽，決賽面對大會第4種子德國葛羅內薇德（Anna-Lena Groenefeld）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）遭雨神攪局，甚至中途改室內續戰，但台捷組合仍打出精采好球，6：4、6：7（4：7）、10：8奪下本季第3冠。

「台捷聯軍」今年自2月多哈網賽開始合作，合拍第2站就打下杜拜網賽冠軍，5月馬德里網賽收穫第2冠，法網挑戰搭檔首座大賽冠軍16強止步，不過轉戰草地首站就封后，也為下周登場的溫網打下好的開始。

首盤兩人搭配無間，6：4先下一城。次盤台捷組合2：3落後，第6局0比30遇雨攪局，場地蓋起帆布比賽喊卡。

暫停30分鐘後，雨勢一度有減緩跡象，未料球員熱身完後再度下起大雨，比賽二度中斷。比賽在暫停將近1小時又40分鐘後，受制於雨勢不斷，只能改至室內球場續戰。

復賽後，台捷組合曾陷入2：5落後，但力挽狂瀾連趕3局扳平，並將比賽帶入搶七，可惜搶七沒能拿下。

搶十雙方多次互換領先，謝淑薇／史翠可娃關鍵時刻保發，最終成功破發對手，連下3分拿下勝果。

謝淑薇溫網最佳曾在2013年高舉雙打金盃，生涯兩座大賽冠軍都是和大陸名將彭帥攜手打下，另一座是隔年法網。

謝淑薇法網
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