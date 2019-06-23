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藤球／全國團體錦標賽 北市社男組雙金

2019-06-23 23:10聯合報 記者林宋以情╱即時報導

108年全國團體藤球錦標賽，23日社會公開男子組三人決賽，台北市激戰屏東佳冬，雙方在第二、三點互相糾纏，屏東佳冬戰況吃緊，被迫第二點提前打出王牌，台北市由詹家兄弟領軍，第三點穩住陣腳，最終2：1氣走屏東佳冬，摘下全團賽社男二人、三人雙金，笑傲群雄。屏東佳冬社男組失利，社女組則直落二順利踢下台灣師大封后。

賽後台北市教練兼球員詹宇庭表示，從兩年前就為了有朝一日進軍全運會，著手團體賽的準備。這次藉著全團賽舉辦，正好有機會檢視這幾年的訓練工作，雙金落袋。

「我很感動，這代表我們做到了，讓小的球員上來，中間的更強，老的能維持，大家各司其職。」詹宇庭認為一個地區藤球能否扎根，上下連成一氣，團體賽是最好的測試，「看到過去的耕耘有成果，代表自己沒有白活。」

全團賽前，台北市國手鄧聲和隻身赴泰國充電學習一個月，跟著泰國藤球俱樂部球隊作息、練球，也在這次比賽把所學實際印證。鄧聲和表示，這趟泰國行收穫滿滿，不僅觀念update，也帶回泰國隊訓練課表，對未來球隊訓練很有幫助。詹宇庭也認為鄧聲和穩定性提高很多，各方面表現更具威力。

全團賽23日三人賽其他成績，國中男子組冠軍為佳冬國中、國中女子組士林國中、國小組中原國小。

社會公開女子組三人賽屏東佳冬封后，開心與中華藤球協會理事長蔡鴻鵬（前左）、祕書長...
社會公開女子組三人賽屏東佳冬封后，開心與中華藤球協會理事長蔡鴻鵬（前左）、祕書長黃秀仁（前右）合影。圖／中華藤球協會提供
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台北市雙金落袋笑傲群雄。圖／中華藤球協會提供
台北市雙金落袋笑傲群雄。圖／中華藤球協會提供
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有詹家兄弟後排防守，蔡政翰網前攻擊無後顧之憂。圖／中華藤球協會提供
有詹家兄弟後排防守，蔡政翰網前攻擊無後顧之憂。圖／中華藤球協會提供
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