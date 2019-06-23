足球／安聯小小世界盃 19隊雨中晉級

2019-06-23 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



2019安聯小小世界盃足球賽，完成全國五個縣市的分區預賽之後，22、23日最後一站來到中區的台中市太原足球場，中區總共有206隊報名參賽，跟去年相比增加了10隊，球隊大雨中激戰，19隊取得晉級資格，總決賽將在7月13、14日台北田徑場登場。

首日晉級隊伍為安定足球俱樂部、多倫多暴龍，足委武士、協和藍、永安國小藍、旅人好心情、旅人硬梆幫、國安活力熊，賴厝A、珏代雙驕。

今日賽程中午開始下起大雨，不過未到停賽標準，場上拚戰的球員並未因雨勢而減少鬥志，依舊完成所有賽事。LOBO FC、旅人、協和綠、台中足委戰神、永安國小紅、中市清水、國安活力熊、清水球來就踢、你說的都對搶下總決賽資格。

台中藍鯨女子足球隊的總教練呂桂花受邀前來開球，她賽後表示，太原足球場是剛完工不久的新場地，加上是人工草皮球場且擁有優良的排水系統，使得場上積水不易。她所帶領的台中藍鯨女子足球隊所有球員這二天也充當工作人員與裁判，有了她們的鼎力相助才得已順利完成所有賽事。