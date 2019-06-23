皇后網賽／傷癒首站爭冠 墨瑞：意料之外

2019-06-23 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



前英國球王墨瑞（Andy Murray）在皇后草地賽雙打殺入決賽，他坦言完全是意料之外。 美聯社 分享 facebook

髖關節動刀後首站，前英國球王墨瑞（Andy Murray）在皇后草地賽雙打殺入決賽，爭奪復出首冠，墨瑞坦言闖決賽完全是意料之外，但目前臀傷幾乎零疼痛，對他而言是個好跡象。

墨瑞復出以雙打暖身，搭配西班牙老將洛培茲（Feliciano Lopez），首輪就掃落頭號種子，3連勝晉級決賽，且至今僅失一盤，決賽迎戰索爾茲伯里（Joe Salisbury）／雷蒙（Rajeev Ram）爭冠。

「我沒有太高的期望。籤表並不好打，甚至遭遇頭號種子，我與洛培茲還是首度搭檔。」但墨瑞表示效果出乎預期的好，經過幾場比賽下來，兩人搭配的確漸入佳境。

歷經5個月休養復健，墨瑞也談到身體狀況，目前髖關節沒有問題，倒是雙打比單打更多彎腰蹲低動作，背部稍嫌不適，「背部有些僵硬，手臂也因為發球有些疲勞，但髖關節表現一流，可以說是零疼痛。」

過去5度在此地奪單打冠軍，墨瑞前一次雙打奪冠已經是8年前，和哥哥傑米（Jamie）攜手捧冠，他在伊斯特本網賽將與巴西好手梅洛（ Marcelo Melo）搭檔，溫網則和4座大賽男雙冠軍法國赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）合拍。