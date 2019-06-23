藤球／ 全國團體賽首秀 二人賽社女組美和科大封后

2019-06-23 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



地主桃市中原(第二排)迎戰遠道來訪的屏縣北葉，雙方於國小二人賽前合影留念。圖／中華藤球協會提供 分享 facebook

為了爭取進軍全中運、全運會機會，中華藤球協會舉辦的108年全國團體藤球錦標賽，22日起一連兩天在桃園市中壢區中原國小活動中心舉行，這是國內舉辦全國性團體賽，盼能讓藤球向下紮根推廣，社會公開女子組以中華隊國手陳佳佩、阮鈺棋、潘奕婷、潘若慈、葉妤珊、陳育婷等六人組成的美和科大封后。

此次的全團賽有二人賽及三人賽，組別包括社會公開、國中男、女子組，以及國小組等。國內首次舉辦，對教練、球員而言都相當新鮮。潘奕婷、潘若慈表示，之前泰皇盃因為中華女隊人數不足，未能參加團體賽，這次在國內算是初體驗。不管被排在第一點或第二點，為了搶分心情既緊張又刺激，這是團體賽和個人賽最大不同。

中華隊國手詹宇峰過去以球員身分雖然不乏參與國外團體賽經驗，但率領光復國小藤球隊，臨場掌兵符也是第一次。詹宇峰表示，團體賽不同於個人，不只要考慮球員排點先後，候補球員使用時機更是一大考驗。團體賽不僅讓球員明白團隊的意義，在第一點落後狀況下，如何激勵全隊保持士氣，也是很好的學習。

大力支持下順利展開，中華藤球協會理事長蔡鴻鵬也特別表達感謝，並期待藉由團體賽的舉辦，配合目前各縣市藤球委員會相繼成立，能把藤球運動推展進校園及全台各縣市，並有朝一日成為全中運、全運會比賽競賽之一。