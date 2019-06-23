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女壘企聯／中華青女學經驗 備戰U19世界盃

2019-06-23 17:18中央社 台北23日電

企業女子壘球聯賽此次首度加入中華青女隊，上半季賽季青女隊戰績1勝15敗、排名墊底...
企業女子壘球聯賽此次首度加入中華青女隊，上半季賽季青女隊戰績1勝15敗、排名墊底，但總教練韓幸霖認為是很好的洗禮，接下來球員將赴日本移地訓練，備戰8月U19女壘世界盃。 聯合報系資料照
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企業女子壘球聯賽此次首度加入中華青女隊，上半季賽季青女隊戰績1勝15敗、排名墊底，但總教練韓幸霖認為是很好的洗禮，接下來球員將赴日本移地訓練，備戰8月U19女壘世界盃。

2019年企業女子壘球聯賽此次加入中華青女隊，由奧運前女壘國手韓幸霖領軍參賽，今天上半季最後一場比賽，中華青女隊0比8、5局因雨裁定輸球，上半季戰績1勝15敗，排名墊底。

雖然成績不理想，但韓幸霖表示，球員第一次打長期的聯賽，終於理解這些大球員們平時打球的艱辛，週一至五練習，六、日打比賽，從心態上觀察，一開始比賽時球員們很新奇，到比賽中半段表現不這麼理想，後段覺得球員們有時會有點放空、沒辦法專心。

韓幸霖認為此次比賽經驗對球員來說是很好的洗禮，但最重要的目標還是8月在美國爾灣舉行的U19女壘世界盃，上半賽季結束後，1至2週時間讓球員好好調整、休息，「7月份的調整很重要。」

U19中華青女隊將於7月1日至7日赴日本青森移地訓練，以戰代訓，韓幸霖表示，目前最大的困難點還是投手群戰力，此批投手戰力並非特別突出，需要再調整，目前陣中主力投手為翁子晴、風羽璇和陳靖瑜。

7月8日結束日本移地訓練後，會決定最終17人U19女壘世界盃正選名單，另外還會有5人隨隊幫忙。U19女壘世界盃將於8月10日於美國開打，預賽分4組舉行，每組取前2名晉級複賽，中華隊與加拿大、荷蘭、紐西蘭同組，韓幸霖表示：「將是硬戰。」

女壘中華隊
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