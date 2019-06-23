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羽球／別創新格「羽您有約」 推展羽運不遺餘力

2019-06-23 15:20聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

全民羽協理事長吳宜倫(左二），主持「羽您有約」開幕。 全民羽協提供
全民羽協理事長吳宜倫(左二），主持「羽您有約」開幕。 全民羽協提供
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今年第6屆「羽您有約」，延續過往推動的意義與精神，希望藉由賽事的推廣，促進大家養成良好的運動習慣、提升對學校認同與參與感、達到以球會友與校際交流之目的。今年度也有所突破與創新，除了將邀請賽改為公益賽，鼓勵大家在運動的同時也能支持公益外，更在賽事的規劃上別有巧思，以往競賽規劃貴賓邀請組、一般團體組、趣味聯誼組、國小學生組與親子組等，今年度特別增設一般女子團體組，我們希望透過女子組的賽事，讓平時忙碌於工作或家庭的女性朋友，意識到運動對自己的健康是多麼重要，並且能加入運動行列，今年共有20幾隊女子組報名參賽，一同在現場感受運動讓人精力充沛與容光煥發的力量。

「羽您有約」開幕。 全民羽協提供
「羽您有約」開幕。 全民羽協提供
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第一天的賽事於6月22日在台北市體育館引爆戰火，每一隊報名參賽的隊伍，均卯足全力，積極為自己的隊伍爭取榮譽，一日下來歷經近150的場比賽，球員的汗水揮灑體育館，球場裡充斥著球員奮力一搏的低吼聲、隊友們的加油聲與贏得比賽時的歡呼聲，陪伴現場所有的球員度過愉快的一天!

「羽您有約」開幕。 全民羽協提供
「羽您有約」開幕。 全民羽協提供
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第二天的的開幕典禮是重頭戲，所有球員與工作人員均穿著羽您有約紅色紀念衫，象徵著熱情活力，也代表著愛與勇氣，現場一片紅海，鼓舞著每一位球員也點燃大家的運動熱情。今天的開幕活動更邀請許多重量級的嘉賓共同開球以揭開序幕，更與現場千餘名的球員合跳「拍手舞」，透過輕快流暢的音樂炒熱全場氣氛，帶動現場球員一同感受熱烈歡快的節奏。

「羽您有約」開幕。 全民羽協提供
「羽您有約」開幕。 全民羽協提供
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第二天的賽事也邀請全國十幾個縣市的校長一同參加，主辦單位深知校長在學校裡具有深厚的影響力，校長所重視的信念與理念將對學校的運作與發展產生作用，也帶動著校內同仁的思維，校長建立良好運動習慣，就能帶動全校運動精神與風氣。今年度有超過百位校長一同加入羽您有約的行列，校長帶頭打球、重視運動，便能帶起全校親師生都熱愛運動並養成運動的好習慣。

「羽您有約」開幕。 全民羽協提供
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全民羽協吳宜倫理事長表示:回想第一年舉辦羽您有約僅有400多人參加，因為校長老師們平日工作的辛勞，要大家周末出來參加活動其實意願是很低的。前幾年總是動之以情，拜託大家來參賽，但吳理事長相信，只要大家參加了，一定會愛上這個活動，因為大家從這個賽事上得到的健康、歡樂與友誼是無價的。

「羽您有約」開幕。 全民羽協提供
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今年參賽人數突破兩千人，讓羽您有約成為教育界大家不約而同支持參與的活動，台北市教育局曾燦金局長、台北市體育局蔡培林副局長、中華民國羽球協會張國祚理事長及多位立委、議員也都親自到場祝賀，並為球賽進行開球儀式，場面熱鬧非凡!

「羽您有約」開幕。 全民羽協提供
「羽您有約」開幕。 全民羽協提供
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