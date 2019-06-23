親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

游盈隆宣布退出民進黨 提六理由「黨已經變了」

空服員比地勤慘？勞動部臉書被長榮員工灌爆

運動筆記【活動】NB x 國手陳秉豐 聯手打造NBRC跑步訓練班【分享】運動後怎麼吃？馬甲線女孩分享菜單！
健行筆記石壁潭生態步道、中坑山連走台中和平鳶嘴山
NBA2019年選秀第9順位- 八村壘 2019選秀第8順位- Jaxson Hayes

射箭／世錦賽摘金 彭家楙續拚世大運

2019-06-23 11:45聯合報 記者曾思儒╱即時報導

中華奧會在國際奧林匹克日舉辦「前進2020東京奧運暖身活動」，中華射箭隊、射擊女...
中華奧會在國際奧林匹克日舉辦「前進2020東京奧運暖身活動」，中華射箭隊、射擊女將田家榛和跨欄好手陳奎儒一同出席。記者曾思儒／攝影
分享

剛射回台灣首面射箭世錦賽反曲弓女團金牌，彭家楙馬上就有新任務，在拿坡里世大運續拚站上頒獎台。

兩年一度的世大運，2017年在台灣舉行，彭家楙就是反曲弓女團銀牌成員，兩年後學姊雷千瑩和譚雅婷都超齡，換她扮演學姊角色，帶隊友葉昱琛挑戰世界舞台。

「這次世大運，我換成不一樣的角色，要把學妹給帶好、帶起來。」22歲的彭家楙今天參加國際奧林匹克日活動提到，經過世錦賽洗禮，信心更上層樓，拿坡里世大運希望個人、混雙和個人賽都能帶回獎牌。

中華射箭隊今年世錦賽大豐收，除反曲弓男、女團都順利晉級8強，帶回東京奧運各3張「滿額」門票，包括反曲弓女團、複合弓女團和反曲弓女子個人賽都摘下金牌，3金寫下隊史最佳紀錄，射回台灣史上首面世錦賽反曲弓個人賽金牌的「雷母」雷千瑩也提前獲得東奧資格。

身為世錦賽金牌成員，彭家楙和譚雅婷今年都還要在國內舉行的東奧選拔賽力爭最後兩張國手資格，彭家楙笑說世錦賽搶8強門票的「最緊張」戰役都能挺過，「現在更知道如何調適，自信心更提升。」

魏均珩、湯智鈞和鄧宇誠是今年世錦賽帶回東奧門票的反曲弓男團成員，里約奧運就站上最高殿堂的魏均珩，7月3日舉行開幕典禮的拿坡里世大運也要和年紀最小的湯智鈞攜手出征。

世錦賽譚雅婷
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

奧運／國際奧林匹克日 陳奎儒跨出信心

2019-06-23 11:07

皇后網賽／墨瑞復出就闖決賽 將與英美組合爭冠

2019-06-23 07:30

皇后網賽／不當行為遭罰款 基里洛斯：只想公平

2019-06-23 09:47

體操亞錦賽／丁華恬奪金寫歷史 教頭：她自律甚高

2019-06-23 00:05

舉重／備戰世錦賽 郭婞淳下月赴日移訓

2019-06-23 00:03

伯明罕網賽／賞蛋給前法網冠軍 謝淑薇雙打爭冠

2019-06-22 23:48

足球／22縣市全台主場 莊佳佳也來跨「足」

2019-06-22 23:03

台灣之光迎戰拿坡里世大運 總統臉書打氣加油

2019-06-22 21:29

體操亞錦賽／唐嘉鴻單槓摘銀 我成績創隊史最佳

2019-06-22 21:14

射箭／雷母世錦賽雙金 魏均珩：學她用頭腦射箭

2019-06-22 19:22

舉重／郭婞淳練「嗨」了 等不及9月世錦賽

2019-06-22 18:44

體操亞錦賽／16歲丁華恬技壓日韓 平衡木奪金

2019-06-22 17:57

皇后網賽／專剋西西帕斯 18歲小將20年最年輕4強

2019-06-22 15:01

伯明罕女網／巴蒂拍落大威晉4強 登球后只剩兩步

2019-06-22 11:28

嘉市執法人員火炬跑 以行動支持特奧健兒

2019-06-22 10:36

哈雷網賽／3盤辛苦勝出 費德勒距第10冠只差2步

2019-06-22 07:56

射箭世錦賽／包辦雙金 雷千瑩拚東奧奪牌

2019-06-22 00:25

體操亞錦賽／賽前看好鞍馬奪金 李智凱惜「落馬」

2019-06-22 00:04

羽球／國手李洋 捐30萬回饋金門

2019-06-21 23:45

射箭／不改變一定不會不一樣 雷千瑩蛻變摘金

2019-06-21 19:49

射箭／中華奧會宴請射箭隊 選手教練放眼東奧金牌

2019-06-21 18:58

羽球／羽您有約公益賽 23日上午台北體育館開幕

2019-06-21 15:53

排球／運彩推排球投注 電眼雙胞胎暢談旅外甘苦

2019-06-21 15:06

美洲盃／阿根廷瀕淘汰 梅西也嘆「時間不多了！」

2019-06-21 14:29

女足世界盃╱美國擊敗瑞典 3連勝晉級

2019-06-21 14:28

台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

2019-06-17 08:59
看更多

熱門文章

中職／第6隊要來了嗎 最快下周可望有答案

2019-06-22 16:18

NBA／羅素表現破繭而出 傳湖人有意追逐回鍋

2019-06-22 16:38

NBA／尋求交易未果 美媒曝騎士擬裁掉JR史密斯

2019-06-22 16:30

NBA／好事一樁接一樁 八村壘加入喬丹牌旗下

2019-06-22 16:31

NBA／對訓練和保養有信心 柯瑞：我能打到40歲

2019-06-22 17:41

日職／王柏融代打敲一壘安 進帳第30分打點

2019-06-22 15:41

NBA／湖人奪AD付出太多？ 魔術強森不認同

2019-06-23 08:52

NBA／續留暴龍可能性大增？雷納德代言加拿大航運

2019-06-22 16:21

MLB／陳偉殷2.1局無失分 第3個中繼點到手

2019-06-23 07:27

NBA／取得勇士同意 湖人面試助理教練亞當斯

2019-06-23 12:15

NBA／又被交易不難過 薩里奇：期待在鳳凰城的表現

2019-06-23 08:13

中職／澳職組隊打二軍 至今仍無下文

2019-06-22 18:24

NBA／看到暴龍奪冠 前教頭凱西：令人興奮

2019-06-22 12:59

NBA／林書豪70年代造型神似成龍 周董：以後就這樣打球

2019-06-22 15:38

MLB／王維中連兩場挨轟 後援三局防禦率上升

2019-06-22 12:53

NBA／懷塞德執行球員選項 下季年薪2710萬美元

2019-06-22 16:25

MLB／田中好投無關勝負 史丹頓4打點助洋基勝

2019-06-23 10:38

體操亞錦賽／16歲丁華恬技壓日韓 平衡木奪金

2019-06-22 17:57

伯明罕網賽／賞蛋給前法網冠軍 謝淑薇雙打爭冠

2019-06-22 23:48

爵士整軍備戰 柯利進駐後場如虎添翼

2019-06-22 14:11

中職／24日確認龍隊加盟 第6隊本周有答案

2019-06-23 00:09

MLB／今日戰績表 賈吉復出歸隊洋基拉出7連勝

2019-06-22 13:30

NBA／談庫班參選美國總統 勒夫：我支持他

2019-06-23 12:35

中職／朱育賢雙響轟悍將 猿上半季封王M2

2019-06-22 21:55

MLB／布勒飆生涯最多16K 道奇再見轟擊倒洛磯

2019-06-22 12:58

MLB／林家正與響尾蛇簽約 選秀加盟台灣第一人

2019-06-23 11:01

MLB／還沒明星賽26轟 阿隆索平大都會菜鳥紀錄

2019-06-23 06:45

MLB／客隊開轟主場球迷歡呼 普荷斯專屬禮遇

2019-06-23 09:27

中職／二軍表現佳 兄弟18歲游擊手江坤宇首升一軍

2019-06-22 19:23

中職／無緣完全打擊 朱育賢：是我的就是我的

2019-06-22 22:50

中職／差點完全打擊 朱育賢不想靠「奧步」

2019-06-23 00:17

MLB／迪崔克6觸身球寫紀錄 釀酒人酸故意被砸

2019-06-23 08:26

MLB／歐提茲離開加護病房 家鄉不相信認錯說

2019-06-23 08:12

中職／兄弟2轟取勝 獅單獨墊底

2019-06-23 00:13

NBA／ESPY入圍名單 最佳球員未見詹皇

2019-06-23 10:25

皇后網賽／專剋西西帕斯 18歲小將20年最年輕4強

2019-06-22 15:01

日職／王柏融代打建功 打擊率升至2成95

2019-06-23 00:01

體操亞錦賽／唐嘉鴻單槓摘銀 我成績創隊史最佳

2019-06-22 21:14

中職／高國慶1700安出爐 獅輸兄弟吞5連敗

2019-06-22 20:49

舉重／郭婞淳練「嗨」了 等不及9月世錦賽

2019-06-22 18:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top