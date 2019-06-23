射箭／世錦賽摘金 彭家楙續拚世大運

2019-06-23 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華奧會在國際奧林匹克日舉辦「前進2020東京奧運暖身活動」，中華射箭隊、射擊女將田家榛和跨欄好手陳奎儒一同出席。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

剛射回台灣首面射箭世錦賽反曲弓女團金牌，彭家楙馬上就有新任務，在拿坡里世大運續拚站上頒獎台。

兩年一度的世大運，2017年在台灣舉行，彭家楙就是反曲弓女團銀牌成員，兩年後學姊雷千瑩和譚雅婷都超齡，換她扮演學姊角色，帶隊友葉昱琛挑戰世界舞台。

「這次世大運，我換成不一樣的角色，要把學妹給帶好、帶起來。」22歲的彭家楙今天參加國際奧林匹克日活動提到，經過世錦賽洗禮，信心更上層樓，拿坡里世大運希望個人、混雙和個人賽都能帶回獎牌。

中華射箭隊今年世錦賽大豐收，除反曲弓男、女團都順利晉級8強，帶回東京奧運各3張「滿額」門票，包括反曲弓女團、複合弓女團和反曲弓女子個人賽都摘下金牌，3金寫下隊史最佳紀錄，射回台灣史上首面世錦賽反曲弓個人賽金牌的「雷母」雷千瑩也提前獲得東奧資格。

身為世錦賽金牌成員，彭家楙和譚雅婷今年都還要在國內舉行的東奧選拔賽力爭最後兩張國手資格，彭家楙笑說世錦賽搶8強門票的「最緊張」戰役都能挺過，「現在更知道如何調適，自信心更提升。」

魏均珩、湯智鈞和鄧宇誠是今年世錦賽帶回東奧門票的反曲弓男團成員，里約奧運就站上最高殿堂的魏均珩，7月3日舉行開幕典禮的拿坡里世大運也要和年紀最小的湯智鈞攜手出征。