奧運／國際奧林匹克日 陳奎儒跨出信心

2019-06-23 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



6月23日是國際奧林匹克日，中華田徑隊跨欄好手陳奎儒今天受邀出席「前進2020東京奧運暖身活動」和已經拿到東奧門票的射擊女將田家榛及射箭世錦賽帶回東奧「滿額」參賽權的射箭好手同台，大喊受到激勵。

「我離奧運只有差0.02秒，希望參加這活動，能離奧運更近一步。」陳奎儒笑說。

他上月底在自家舉行的台灣國際田徑公開賽跑出110公尺跨欄全國新紀錄13秒34，離東奧參賽標準13秒32只差0.02秒，讓他相隔一個月回想還是有點不甘心，不過他也正向說，透過台灣公開賽看到很多缺點，現在就是專心調整、維持身體強度，專心拚10月的多哈世錦賽。

「7月會去日本比兩場小比賽，以賽代訓，以現在的強度去跑，看有什麼要再修正和進步的地方。」陳奎儒強調，目標仍是世錦賽拚東奧達標，「如果日本不小心就達標，世錦賽應該就會有不錯的成績，不只達標，有機會到前8。」

中華田徑隊目前只有「黃金右臂」鄭兆村拿到東奧門票，陳奎儒希望也能盡快傳回好消息，「奧運是最高殿堂，看到像射箭也拿到門票，也會受到激勵，每天訓練都以這樣（達標）的心情在努力。」