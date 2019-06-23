親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

中共對美國動手了？民政部下達公文 網友卻罵聲一片

傳有長榮空服反悔罷工想服勤 工會證實透露人數

運動筆記【活動】NB x 國手陳秉豐 聯手打造NBRC跑步訓練班【分享】運動後怎麼吃？馬甲線女孩分享菜單！
健行筆記石壁潭生態步道、中坑山連走台中和平鳶嘴山
NBA2019年選秀第9順位- 八村壘 2019選秀第8順位- Jaxson Hayes

奧運／國際奧林匹克日 陳奎儒跨出信心

2019-06-23 11:07聯合報 記者曾思儒╱即時報導

6月23日是國際奧林匹克日，中華田徑隊跨欄好手陳奎儒今天受邀出席「前進2020東京奧運暖身活動」和已經拿到東奧門票的射擊女將田家榛及射箭世錦賽帶回東奧「滿額」參賽權的射箭好手同台，大喊受到激勵。

「我離奧運只有差0.02秒，希望參加這活動，能離奧運更近一步。」陳奎儒笑說。

他上月底在自家舉行的台灣國際田徑公開賽跑出110公尺跨欄全國新紀錄13秒34，離東奧參賽標準13秒32只差0.02秒，讓他相隔一個月回想還是有點不甘心，不過他也正向說，透過台灣公開賽看到很多缺點，現在就是專心調整、維持身體強度，專心拚10月的多哈世錦賽。

「7月會去日本比兩場小比賽，以賽代訓，以現在的強度去跑，看有什麼要再修正和進步的地方。」陳奎儒強調，目標仍是世錦賽拚東奧達標，「如果日本不小心就達標，世錦賽應該就會有不錯的成績，不只達標，有機會到前8。」

中華田徑隊目前只有「黃金右臂」鄭兆村拿到東奧門票，陳奎儒希望也能盡快傳回好消息，「奧運是最高殿堂，看到像射箭也拿到門票，也會受到激勵，每天訓練都以這樣（達標）的心情在努力。」

「前進2020東京奧運暖身活動」由中華奧會、中華民國奧運人協會和國體大共同主辦，今天天公雖不做美，飄起綿綿細雨，仍有不少民眾到國體大目睹國手風采；北京奧運摘下女子48公斤級金牌的舉重女將陳葦綾、1996年亞特蘭大國手許績勝、雅典奧運射箭男團銀牌陳詩園等，今天也到場，希望將好成績傳承給現役選手，東京奧運傳回佳音。

陳奎儒（右一）和射擊女將田家榛（左一）及世錦賽射下東奧滿額門票的中華射箭隊，國際...
陳奎儒（右一）和射擊女將田家榛（左一）及世錦賽射下東奧滿額門票的中華射箭隊，國際奧林匹克日和中華奧會主席林鴻道（左五）同台。記者曾思儒／攝影
分享

世錦賽陳奎儒田徑
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

皇后網賽／墨瑞復出就闖決賽 將與英美組合爭冠

2019-06-23 07:30

皇后網賽／不當行為遭罰款 基里洛斯：只想公平

2019-06-23 09:47

體操亞錦賽／丁華恬奪金寫歷史 教頭：她自律甚高

2019-06-23 00:05

舉重／備戰世錦賽 郭婞淳下月赴日移訓

2019-06-23 00:03

伯明罕網賽／賞蛋給前法網冠軍 謝淑薇雙打爭冠

2019-06-22 23:48

足球／22縣市全台主場 莊佳佳也來跨「足」

2019-06-22 23:03

台灣之光迎戰拿坡里世大運 總統臉書打氣加油

2019-06-22 21:29

體操亞錦賽／唐嘉鴻單槓摘銀 我成績創隊史最佳

2019-06-22 21:14

射箭／雷母世錦賽雙金 魏均珩：學她用頭腦射箭

2019-06-22 19:22

舉重／郭婞淳練「嗨」了 等不及9月世錦賽

2019-06-22 18:44

體操亞錦賽／16歲丁華恬技壓日韓 平衡木奪金

2019-06-22 17:57

皇后網賽／專剋西西帕斯 18歲小將20年最年輕4強

2019-06-22 15:01

伯明罕女網／巴蒂拍落大威晉4強 登球后只剩兩步

2019-06-22 11:28

嘉市執法人員火炬跑 以行動支持特奧健兒

2019-06-22 10:36

哈雷網賽／3盤辛苦勝出 費德勒距第10冠只差2步

2019-06-22 07:56

射箭世錦賽／包辦雙金 雷千瑩拚東奧奪牌

2019-06-22 00:25

體操亞錦賽／賽前看好鞍馬奪金 李智凱惜「落馬」

2019-06-22 00:04

羽球／國手李洋 捐30萬回饋金門

2019-06-21 23:45

射箭／不改變一定不會不一樣 雷千瑩蛻變摘金

2019-06-21 19:49

射箭／中華奧會宴請射箭隊 選手教練放眼東奧金牌

2019-06-21 18:58

羽球／羽您有約公益賽 23日上午台北體育館開幕

2019-06-21 15:53

排球／運彩推排球投注 電眼雙胞胎暢談旅外甘苦

2019-06-21 15:06

美洲盃／阿根廷瀕淘汰 梅西也嘆「時間不多了！」

2019-06-21 14:29

女足世界盃╱美國擊敗瑞典 3連勝晉級

2019-06-21 14:28

台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

2019-06-17 08:59
看更多

熱門文章

中職／第6隊要來了嗎 最快下周可望有答案

2019-06-22 16:18

NBA／羅素表現破繭而出 傳湖人有意追逐回鍋

2019-06-22 16:38

NBA／鵜鶘重建 總管：不會把威廉森當救世主

2019-06-22 10:41

NBA／尋求交易未果 美媒曝騎士擬裁掉JR史密斯

2019-06-22 16:30

NBA／對訓練和保養有信心 柯瑞：我能打到40歲

2019-06-22 17:41

日職／王柏融代打敲一壘安 進帳第30分打點

2019-06-22 15:41

NBA／好事一樁接一樁 八村壘加入喬丹牌旗下

2019-06-22 16:31

NBA／續留暴龍可能性大增？雷納德代言加拿大航運

2019-06-22 16:21

太陽選秀會操作 總管瓊斯補強快狠準？

2019-06-22 15:00

NBA／湖人奪AD付出太多？ 魔術強森不認同

2019-06-23 08:52

NBA／看到暴龍奪冠 前教頭凱西：令人興奮

2019-06-22 12:59

中職／澳職組隊打二軍 至今仍無下文

2019-06-22 18:24

NBA／林書豪70年代造型神似成龍 周董：以後就這樣打球

2019-06-22 15:38

MLB／陳偉殷2.1局無失分 第3個中繼點到手

2019-06-23 07:27

MLB／王維中連兩場挨轟 後援三局防禦率上升

2019-06-22 12:53

NBA／懷塞德執行球員選項 下季年薪2710萬美元

2019-06-22 16:25

體操亞錦賽／16歲丁華恬技壓日韓 平衡木奪金

2019-06-22 17:57

伯明罕網賽／賞蛋給前法網冠軍 謝淑薇雙打爭冠

2019-06-22 23:48

爵士整軍備戰 柯利進駐後場如虎添翼

2019-06-22 14:11

NBA／又被交易不難過 薩里奇：期待在鳳凰城的表現

2019-06-23 08:13

中職／24日確認龍隊加盟 第6隊本周有答案

2019-06-23 00:09

MLB／今日戰績表 賈吉復出歸隊洋基拉出7連勝

2019-06-22 13:30

中職／朱育賢雙響轟悍將 猿上半季封王M2

2019-06-22 21:55

MLB／布勒飆生涯最多16K 道奇再見轟擊倒洛磯

2019-06-22 12:58

MLB／還沒明星賽26轟 阿隆索平大都會菜鳥紀錄

2019-06-23 06:45

中職／二軍表現佳 兄弟18歲游擊手江坤宇首升一軍

2019-06-22 19:23

MLB／風勢助威 馬札拉505呎轟平大聯盟紀錄

2019-06-22 11:50

MLB／客隊開轟主場球迷歡呼 普荷斯專屬禮遇

2019-06-23 09:27

中職／無緣完全打擊 朱育賢：是我的就是我的

2019-06-22 22:50

MLB／凱柯本季首戰丟4分吞敗 擋不住國民5連勝

2019-06-22 11:20

MLB／普荷斯返紅雀跑出內野安 大谷代打吞K

2019-06-22 11:50

伯明罕女網／巴蒂拍落大威晉4強 登球后只剩兩步

2019-06-22 11:28

中職／差點完全打擊 朱育賢不想靠「奧步」

2019-06-23 00:17

中職／兄弟2轟取勝 獅單獨墊底

2019-06-23 00:13

MLB／歐提茲離開加護病房 家鄉不相信認錯說

2019-06-23 08:12

MLB／迪崔克6觸身球寫紀錄 釀酒人酸故意被砸

2019-06-23 08:26

皇后網賽／專剋西西帕斯 18歲小將20年最年輕4強

2019-06-22 15:01

體操亞錦賽／唐嘉鴻單槓摘銀 我成績創隊史最佳

2019-06-22 21:14

MLB／田中好投無關勝負 史丹頓4打點助洋基勝

2019-06-23 10:38

中職／高國慶1700安出爐 獅輸兄弟吞5連敗

2019-06-22 20:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top