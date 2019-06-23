皇后網賽／不當行為遭罰款 基里洛斯：只想公平

2019-06-23 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）在本周的皇后草地賽再度出現不當行為，遭罰款1萬7500美元。 美聯社 分享 facebook

澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）在本周的皇后草地賽再度出現不當行為，遭罰款1萬7500美元，但他對判罰不以為意，直言：「我不在乎，如果要因為這樣罰我，那就罰吧！」

首輪對上西班牙卡巴列斯（Roberto Carballes Baena）的比賽，基里洛斯質疑裁判判決說：「出界那麼多，你在幹什麼？二發這一球出界太多，當線審操控比賽時，我是不會盡全力的，我不想打了。」因出言不遜、違反運動精神等行為被罰款7500美元。

16強賽面對加拿大18歲小將奧格‧阿里辛（Felix Auger-Aliassime），基里洛斯拚戰三盤遭到逆轉，賽後直接將球拍扔到觀眾席，此舉被罰款1萬美元，不過他對此判罰感到不以為意，他說：「我不在乎，如果要因為這樣罰我，那就罰吧！我只是想要一場公平的比賽。」

「當人們噓你、喊叫你的名字時，你會怎麼做？你會覺得這一切OK嗎？我費盡全力在打球，還要應付這些愚蠢的裁判和幾名白痴的觀眾，你們還想要從我這得到什麼？」基里洛斯説，「如果你們是這樣，那很好，有很強的自律性，我不是說我這樣做是對的，但這就是我的方式。」

而對於基里洛斯在比賽中的行為，奧格‧阿里辛表示，當時只專注在自己要做的事上面，但他認為基里洛斯的行為很不理智、越界了很多，「除了這些，我認為他是一名很不錯的網球選手，但我永遠不可能與他成為朋友或是親近的人，我們不是同一掛的人，我並不覺得自己可以和這樣的人來往。」