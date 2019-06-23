親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

長榮罷工軍機支援？先不談飛外國…光上廁所就羞死了

結婚7年婚外情致女記者墮胎 這位準英相還是假新聞代表？

運動筆記【活動】NB x 國手陳秉豐 聯手打造NBRC跑步訓練班【分享】運動後怎麼吃？馬甲線女孩分享菜單！
健行筆記石壁潭生態步道、中坑山連走台中和平鳶嘴山
NBA2019年選秀第9順位- 八村壘 2019選秀第8順位- Jaxson Hayes

皇后網賽／墨瑞復出首站就闖決賽 今晚與英美組合爭冠

2019-06-23 07:30聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

雖然受到雨勢打亂賽程，「英國希望」墨瑞在傷後復出首場戰役就與西班牙搭擋洛培茲（Feliciano Lopez）一路挺進，在皇后草地賽男雙晉級決賽，今天晚上將與英美組合索爾茲伯里（Joe Salisbury）／雷蒙（Rajeev Ram）爭冠。

受到當地天氣不穩影響，墨瑞組合在打下復出首勝挺進8強後，因前面賽程因雨暫停延誤，導致墨瑞的比賽因天色昏暗保留至隔天再戰，最終仍以6：4、7：6（7：3）拍落英國組合伊凡斯（Daniel Evans）／斯庫普斯基（Ken Skupski）晉級4強。

稍作休息後兩人再度提拍上陣，面對大會第3種子、澳洲芬蘭組合皮爾斯（John Peers）／柯提南（Henri Kontinen），最終雙方拚戰三盤，墨瑞組合才辛苦以7：5、6：7（5：7）、10：7勝出，復出首戰就闖進決賽。

「我很高興參加決賽。」墨瑞說，「這是一場很好的比賽。這是洛培茲難以置信的努力，他在過去幾天打了好幾場球，他不再年輕了。」此站37歲的洛培茲單、雙打都有參賽，也都順利闖進決賽，今天晚上他將先與法國好手西蒙（Gilles Simon）爭奪男單冠軍，再與墨瑞合拍。

而要在哈雷草地賽尋求男單第10冠的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），4強賽碰上首度交手的法國好手赫伯特（Pierre-Hugues Herbert），只用了63分鐘就以兩個6：3輕鬆過關，今天晚上將與比利時好手葛芬（David Goffin）爭冠。

墨瑞洛培茲皮爾斯
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

伯明罕網賽／賞蛋給前法網冠軍 謝淑薇雙打爭冠

2019-06-22 23:48

體操亞錦賽／丁華恬平衡木 奪我女隊史上首金

2019-06-23 00:05

舉重／備戰世錦賽 郭婞淳下月赴日移訓

2019-06-23 00:03

足球／22縣市全台主場 莊佳佳也來跨「足」

2019-06-22 23:03

台灣之光迎戰拿坡里世大運 總統臉書打氣加油

2019-06-22 21:29

體操亞錦賽／唐嘉鴻單槓摘銀 中華隊2金1銀1銅創隊史最佳

2019-06-22 21:14

射箭／雷母世錦賽雙金 魏均珩：學她用頭腦射箭

2019-06-22 19:22

舉重／郭婞淳練「嗨」了 等不及9月世錦賽

2019-06-22 18:44

體操／16歲丁華恬技壓日韓 亞錦賽平衡木奪金

2019-06-22 17:57

皇后網賽／專剋西西帕斯 18歲小將20年最年輕4強

2019-06-22 15:01

伯明罕女網／巴蒂拍落大威晉4強 登球后只剩兩步

2019-06-22 11:28

嘉市執法人員火炬跑 以行動支持特奧健兒

2019-06-22 10:36

哈雷網賽／3盤辛苦勝出 費德勒距第10冠只差2步

2019-06-22 07:56

射箭世錦賽／包辦雙金 雷千瑩拚東奧奪牌

2019-06-22 00:25

體操亞錦賽／賽前看好鞍馬奪金 李智凱惜「落馬」

2019-06-22 00:04

羽球／國手李洋 捐30萬回饋金門

2019-06-21 23:45

射箭／不改變一定不會不一樣 雷千瑩蛻變摘金

2019-06-21 19:49

射箭／中華奧會宴請射箭隊 選手教練放眼東奧金牌

2019-06-21 18:58

羽球／羽您有約公益賽 23日上午台北體育館開幕

2019-06-21 15:53

排球／運彩推排球投注 電眼雙胞胎暢談旅外甘苦

2019-06-21 15:06

美洲盃／阿根廷瀕臨淘汰邊緣 梅西也嘆「時間不多了！」

2019-06-21 14:29

女足世界盃╱美國擊敗瑞典3連勝晉級

2019-06-21 14:28

皇后網賽／復出首戰成功過關 墨瑞：臀部沒有不適

2019-06-21 10:30

皇后網賽／再遇右膝髕骨骨裂 迪爾波卓將接受手術

2019-06-21 08:30

台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

2019-06-17 08:59
看更多

熱門文章

中職／第6隊要來了嗎 最快下周可望有答案

2019-06-22 16:18

NBA／相信勇士王朝未完 伊古達拉：會再次奪冠

2019-06-22 08:47

MLB／不惜一切代價 洋基想挖薛則

2019-06-22 09:43

NBA／羅素表現破繭而出 傳湖人有意追逐回鍋

2019-06-22 16:38

NBA／鵜鶘重建 總管：不會把威廉森當救世主

2019-06-22 10:41

NBA／尋求交易未果 美媒曝騎士擬裁掉JR史密斯

2019-06-22 16:30

日職／王柏融代打敲一壘安 進帳第30分打點

2019-06-22 15:41

NBA／對訓練和保養有信心 柯瑞：我能打到40歲

2019-06-22 17:41

NBA／布萊恩迎四千金 取名Capri Kobe Bryant

2019-06-22 09:25

NBA／好事一樁接一樁 八村壘加入喬丹牌旗下

2019-06-22 16:31

NBA／續留暴龍可能性大增？雷納德代言加拿大航運

2019-06-22 16:21

MLB／連10場無關勝負創隊史 達比修：太怪了

2019-06-22 08:17

MLB／明星賽大谷無緣先發 洋基有望內野大滿貫

2019-06-22 10:42

NBA／看到暴龍奪冠 前教頭凱西：令人興奮

2019-06-22 12:59

MLB／王維中連兩場挨轟 後援三局防禦率上升

2019-06-22 12:53

NBA／林書豪70年代造型神似成龍 周董：以後就這樣打球

2019-06-22 15:38

中職／澳職組隊打二軍 至今仍無下文

2019-06-22 18:24

NBA／懷塞德執行球員選項 下季年薪2710萬美元

2019-06-22 16:25

體操／16歲丁華恬技壓日韓 亞錦賽平衡木奪金

2019-06-22 17:57

MLB／賈吉歸隊首扛一棒無安打 洋基仍奪7連勝

2019-06-22 10:51

爵士整軍備戰 柯利進駐後場如虎添翼

2019-06-22 14:11

伯明罕網賽／賞蛋給前法網冠軍 謝淑薇雙打爭冠

2019-06-22 23:48

MLB／今日戰績表 賈吉復出歸隊洋基拉出7連勝

2019-06-22 13:30

MLB／布勒飆生涯最多16K 道奇再見轟擊倒洛磯

2019-06-22 12:58

中職／朱育賢雙響砲5支5轟悍將 猿隊上半季封王M2

2019-06-22 21:55

中職／二軍表現佳 兄弟18歲游擊手江坤宇首升一軍

2019-06-22 19:23

MLB／風勢助威 馬札拉505呎轟平大聯盟紀錄

2019-06-22 11:50

MLB／睽違八年重返紅雀 球迷熱烈歡迎普荷斯

2019-06-22 09:28

MLB／凱柯本季首戰丟4分吞敗 擋不住國民5連勝

2019-06-22 11:20

中職／雙響砲無緣完全打擊 朱育賢：是我的就是我的

2019-06-22 22:50

MLB／普荷斯返紅雀跑出內野安 大谷代打吞K

2019-06-22 11:50

伯明罕女網／巴蒂拍落大威晉4強 登球后只剩兩步

2019-06-22 11:28

皇后網賽／專剋西西帕斯 18歲小將20年最年輕4強

2019-06-22 15:01

體操亞錦賽／唐嘉鴻單槓摘銀 中華隊2金1銀1銅創隊史最佳

2019-06-22 21:14

MLB／陳偉殷2.1局無失分 第3個中繼點到手

2019-06-23 07:27

中職／明確認龍隊加盟 第6隊本周有答案

2019-06-23 00:09

舉重／郭婞淳練「嗨」了 等不及9月世錦賽

2019-06-22 18:44

中職／高國慶1700安出爐 獅隊仍輸球獨自墊底

2019-06-22 20:49

MLB／還沒明星賽 阿隆索26轟追平大都會菜鳥紀錄

2019-06-23 06:45

大日幸福盃棒賽深美小奪冠 小朋友：有球打最幸福

2019-06-22 21:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top