皇后網賽／墨瑞復出首站就闖決賽 今晚與英美組合爭冠

2019-06-23 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



雖然受到雨勢打亂賽程，「英國希望」墨瑞在傷後復出首場戰役就與西班牙搭擋洛培茲（Feliciano Lopez）一路挺進，在皇后草地賽男雙晉級決賽，今天晚上將與英美組合索爾茲伯里（Joe Salisbury）／雷蒙（Rajeev Ram）爭冠。

受到當地天氣不穩影響，墨瑞組合在打下復出首勝挺進8強後，因前面賽程因雨暫停延誤，導致墨瑞的比賽因天色昏暗保留至隔天再戰，最終仍以6：4、7：6（7：3）拍落英國組合伊凡斯（Daniel Evans）／斯庫普斯基（Ken Skupski）晉級4強。

稍作休息後兩人再度提拍上陣，面對大會第3種子、澳洲芬蘭組合皮爾斯（John Peers）／柯提南（Henri Kontinen），最終雙方拚戰三盤，墨瑞組合才辛苦以7：5、6：7（5：7）、10：7勝出，復出首戰就闖進決賽。

「我很高興參加決賽。」墨瑞說，「這是一場很好的比賽。這是洛培茲難以置信的努力，他在過去幾天打了好幾場球，他不再年輕了。」此站37歲的洛培茲單、雙打都有參賽，也都順利闖進決賽，今天晚上他將先與法國好手西蒙（Gilles Simon）爭奪男單冠軍，再與墨瑞合拍。

而要在哈雷草地賽尋求男單第10冠的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），4強賽碰上首度交手的法國好手赫伯特（Pierre-Hugues Herbert），只用了63分鐘就以兩個6：3輕鬆過關，今天晚上將與比利時好手葛芬（David Goffin）爭冠。