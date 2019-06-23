體操亞錦賽／丁華恬平衡木 奪我女隊史上首金

2019-06-23 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／綜合報導



丁華恬亞錦賽平衡木摘金。 圖／翁士航提供 分享 facebook

蒙古烏蘭巴托體操亞錦賽，我國十六歲女將丁華恬昨天在平衡木決賽中大放異彩，以難度最高的五點五分，總分十三點二三三分，奪我國體操女隊史上首金，同時也是中華隊第二金，我國兩金一銀一銅創隊史最佳。

我國過去最佳成績是二○○二年印度蘇拉特一金一銀一銅，本屆李智凱全能摘金，男團奪銅（李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然、徐秉謙、林冠儀），最後一天再追加唐嘉鴻單槓十四點二六七分銀牌，丁華恬平衡木金牌，寫下隊史新猷。

丁華恬亞錦賽高低槓、平衡木、地板都進入決賽，在最拿手的平衡木項目揚眉吐氣，難度五點五分決賽八人中最高，執行分也獲得七點七三三分，力壓南韓、日本、大陸等好手摘金。我國過去女隊最佳僅有銅牌，二○○三年跳馬拿下首面獎牌，二○一七年賴品儒在平衡木奪銅，丁華恬這面金牌也改寫女隊在亞錦賽成績。

丁華恬幼稚園起鍾情體操，宜蘭全運會以十五歲之齡勇奪體操全能女子金牌，國中就立下參加二○二○東京奧運願望。教練蔡恆政透露她自律甚高，品學兼優，國中曾為了體操還在家自學。她去年十月卡達體操世錦賽平衡木就已經將難度提高到五點五分，繳出十三點四六六分名列第十，今年三月多哈世界盃，平衡木也挺進決賽最終獲第五。蔡恆政表示，丁華恬接下來將拚世錦賽，有望一圓奧運夢。