射箭／雷母世錦賽雙金 魏均珩：學她用頭腦射箭

2019-06-22 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



企業射箭聯賽第七輪，寒舍隊「阿魏」魏均珩以6：2輕取台南隊洪晟皓，開賽迄今五場個人賽都獲勝，勝率百分百。剛為中華隊射下東京奧運男子反曲弓滿額門票的他，希望能有更多箭粉到場觀戰和加油，並表示從世錦賽雙金的雷千瑩身上學到很多。

因為撞到國際賽暫時休兵的企業射箭聯賽元年，今天在國立體育大學射箭場重燃戰火，進行第七輪賽事。由「雷母」領軍的凱撒隊今天對到協會青年隊，第一點雷千瑩和張容嘉拼到5：5，加射後才以6：5（10：9）勝出，第二點凱撒隊林育震又和陳昭升拚到5：5，加射時又同為9分，量箭距靶心的距離後才由林育震勝出。

魏均珩世錦賽與湯智鈞、鄧宇成聯手，射下東京奧運男子反曲弓滿額門票，他說取得奧運滿額門票是基本盤，坦言本屆世錦賽時個人狀況普通。「盡力了，一樣是場很棒的比賽。接下來一定要再努力調整。」

他也在世錦賽雙金雷千瑩身上學到很多，「學姐試著更果斷出手，顯示她是用頭腦在射箭，還有她不放棄的精神，都是我要學習的地方。」

世錦賽結束休息幾天又比企業聯賽，魏均珩說身為選手，就是必須克服疲勞，「比賽前一天，工作人員便辛辛苦苦搭建場地，給我們這麼棒的舞台，還有轉播，他們比我們很累，我們沒什麼好抱怨的。」

至於每個人狀況本就有高低潮，魏均珩平常心以對，「就像比賽的風，隨時都在變化，最重要的是了解自己的狀況，如果是用爬的出發，就看能否努力站起來跑，如果是跑的出發，就盡量讓自己跑更快，盡力就好。」