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舉重／郭婞淳練「嗨」了 等不及9月世錦賽

2019-06-22 18:44聯合報 記者林宋以情╱即時報導

郭婞淳（右）奮力衝刺。圖／主辦單位提供
郭婞淳（右）奮力衝刺。圖／主辦單位提供
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備戰9月泰國世錦賽，我國「舉重女神」郭婞淳，7月日本移訓前行程滿檔，不過訓練專項不打折。她22日出席UA武裝制霸極限隊戰，透露近期訓練狀況還不賴，練到想持續將重量往上加，還得教練出手要她慢下來，郭婞淳也直呼，等不及世錦賽到來。

郭婞淳22日攜手台灣飛鷹連德安、投打二刀流林安可組成Team UA，挑戰眼手協調感應器、壺鈴、翻輪胎、划船機以及徒手深蹲，她笑說，「平常訓練有用繩梯當熱身。一開始以為自己今天只要出席，沒想到還要下場挑戰，划船機划完小臂痠到不行。」

4月亞錦賽59公斤級三破世界紀錄摘金，郭婞淳9月泰國世錦賽攸關東奧資格，她預計下周先前往北市大移訓，7月16日回高雄國訓，19日飛日本東京，赴早稻田大學展開為期一個月移訓。郭婞淳表示，近日長榮航空罷工，自己也特地查了一下，所幸班機是華航不受影響。

對於世錦賽，郭婞淳目前訓練也已經上軌道，輔助項目直腿抓、借力推等，數據都有突破。至於左膝舊傷，郭婞淳也表示不用擔心，並藉由體能訓練加強大腿前後段肌肉。

「雖然距離世錦賽還有3個月，但現在就很期待世錦賽了。」郭婞淳笑說，訓練狀態正好，她自己還練到想往上加，「反倒是教練還要把我的情緒壓下來，以免現在太嗨，太早衝到高峰。」

最強戰隊〝Team UA〞及健身紅人PK《UA武裝制霸．極限隊戰》。圖／主辦單位...
最強戰隊〝Team UA〞及健身紅人PK《UA武裝制霸．極限隊戰》。圖／主辦單位提供
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舉重女神郭婞淳挑戰划船機。圖／主辦單位提供
舉重女神郭婞淳挑戰划船機。圖／主辦單位提供
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最強戰隊〝Team UA〞 (左起) 連德安、郭婞淳、林安可，及UA Train...
最強戰隊〝Team UA〞 (左起) 連德安、郭婞淳、林安可，及UA Training台灣區總教官高漢耀合照。圖／主辦單位提供
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郭婞淳世錦賽舉重
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