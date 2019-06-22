舉重／郭婞淳練「嗨」了 等不及9月世錦賽

2019-06-22 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



郭婞淳（右）奮力衝刺。圖／主辦單位提供 分享 facebook 備戰9月泰國世錦賽，我國「舉重女神」郭婞淳，7月日本移訓前行程滿檔，不過訓練專項不打折。她22日出席UA武裝制霸極限隊戰，透露近期訓練狀況還不賴，練到想持續將重量往上加，還得教練出手要她慢下來，郭婞淳也直呼，等不及世錦賽到來。

郭婞淳22日攜手台灣飛鷹連德安、投打二刀流林安可組成Team UA，挑戰眼手協調感應器、壺鈴、翻輪胎、划船機以及徒手深蹲，她笑說，「平常訓練有用繩梯當熱身。一開始以為自己今天只要出席，沒想到還要下場挑戰，划船機划完小臂痠到不行。」

4月亞錦賽59公斤級三破世界紀錄摘金，郭婞淳9月泰國世錦賽攸關東奧資格，她預計下周先前往北市大移訓，7月16日回高雄國訓，19日飛日本東京，赴早稻田大學展開為期一個月移訓。郭婞淳表示，近日長榮航空罷工，自己也特地查了一下，所幸班機是華航不受影響。

對於世錦賽，郭婞淳目前訓練也已經上軌道，輔助項目直腿抓、借力推等，數據都有突破。至於左膝舊傷，郭婞淳也表示不用擔心，並藉由體能訓練加強大腿前後段肌肉。